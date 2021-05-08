Kibar Holding’e iş güvenliği ödülü

Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında "Güçlü İletişim Güvenli İşyeri İyi Uygulama Yarışması" gerçekleştirildi.Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Kibar Holding, "Hep Beraber Yaşam Güvenliği" projesiyle birincilik ödülü almaya hak kazandı. Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı "Kurulduğumuz günden bu yana Kibar Grubu olarak tüm faaliyetlerimizin merkezinde önce sağlık, önce yaşam güvenliği yer aldı" diye konuştu.