Ramazanda Türk ürünlerine rağbet arttı

PTT ile Katar Postası'nın anlaşmasıyla hayata geçirilen Türk ürünlerinin dünyaya açılmasını sağlayan Turkishsouq. com Ramazan ayında da yoğun talep gördü. Türk ürünleri dünyanın dört bir yanından sipariş edildi. PTT iştirak şirketi PttAVM.com'un Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Turkishsouq sayesinde Katar ve bölge ülkeler başta olmak üzere birçok ülkeye Türk ürünleri ulaşabiliyor. Ramazan ayında ülkemizin çayından semaverine, halısından lokumuna birçok ürününe ciddi bir talep olduğunu gördük" dedi.Türk ürünlerinin yurtdışında gördüğü ilgiyi artırmak istediklerini aktaran Çevikoğlu, "Türk ürünleri, dünya pazarında yoğun bir ilgi görüyor. Yerli ürünlerimiz yurtdışında kaliteli ürün olarak görülüyor. Yine bu dönemde Türk kahvesi ve baklavasına da talep olduğunu tespit ettik. Türk semaveri de son dönemde ilgi çeken ürünlerin başında geliyor. Bunlardan yola çıkarak talebin artarak devam edeceğini söylemek yanlış olmaz" diye konuştu.Geçtiğimiz yıl dünya genelinde 900 milyar dolara ulaşan e-ticaret harcaması yapıldığını aktaran Çevikoğlu, "E-ticaret artık milyarlarca doların bir günde harcandığı bir sektör haline geldi. Küresel çapta 2 milyara yakın kişi e-ticaret sitelerini kullanıyor. Türkiye olarak hem üreticilerimiz hem de e-ticaret sektörü olarak dünyaya satışlarımızı artırmak için çabalıyoruz" dedi.TURKISHSOUQ platformu ile PttAVM'deki birçok ürünün dünyaya açılabildiğini söyleyen Çevikoğlu, "Yerli üreticilerimiz bu platform sayesinde hiçbir ek işlem veya maliyetle karşılaşmadan anlaşmalı onlarca ülkeye PTT güvencesi ile ihracat yapabilir hale geldi. Kanada, ABD, Norveç, İngiltere, Katar, Suudi Arabistan başta olmak üzere 55'ten fazla ülkeye e-ihracat gerçekleştirilmiş durumda" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun geçtiğimiz ay yaptığı açıklamayı değerlendiren Hakan Çevikoğlu, "Bakanımız bize büyük bir misyon yükledi. PttAVM'yi bölgedeki en büyük 5 oyuncudan biri yapmak için dünyada gücümüzü artıracağız. E-ticaret alanındaki fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" diye konuştu.