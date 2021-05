En zor ama en keyifli meslek annelik

İş dünyasının öne gelen kadınları dün Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen 'Anneler Günü' webinarında buluştu. Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen "İş Dünyasında Anne Olmak" konulu panelde, Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut ve Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli yer aldı. İş dünyasında anne olmanın etkileri, iş kadını ve anne olarak yaşadıkları süreçler, çalışma temposunda anne olarak yaşadıkları keşkeAler, şirketlerinde çalışan annelere sağladıklarını pozitif ayrıcalıkları anlatan başarılı iş kadınları, anne olmanın dünyanın en zorlu ama en keyifli mesleği olduğunu vurguladı.SABAH ve Daily Sabah Yazılı Medya, İcra Kurulu Üyesi Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman, 'Anneler Günü' webinarı'nın açılış konuşmasında, "Bugün dünyanın en güzel görevini konuşacağız. Anneler günü, hayatın en anlamlı günü. Annelik, her türlü riski alabilmek canını feda edebilmek demek. Bizi bugünlere getiren tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Yaratma ve yetiştirme duygusu verilmiş tüm kadınlarımızın da anneler günü kutlu olsun" dedi.YAŞAR Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, girişimci bir aile olarak iş hayatına çok çabuk atıldıklarını belirterek, "Üniversiteyi bitirince hemen iş hayatına atıldım. Master sonrası evlendim iki sene sonra da çocuğum oldu. 26 ve 28 yaşında iki kızım var" dedi. Anne olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten Yiğitbaşı, "Çalışmak güzel ama çocuklarınıza zaman ayırmak da çok önemli. Çalışma hayatında bazen bazı şeyleri kaçırabiliyorsunuz. Ama ben çocuklarıma hep destek olmaya çalıştım. Haftasonlarımı onlarla birlikte geçirdim. Geriye dönüp baktığımda keşke daha fazla zaman geçirseydim çocuklarımla dediğim oldu" diye konuştu.Çocuklarının iyi yetişmesi, mutlu ve kendilerine güvenen çocuklar olmasın çok önemsediğini aktaran Yiğitbaşı, şöyle devam etti: "Evde kalarak da çalışabildiğimi gördüm, o zaman da belki biraz daha evden çalışma yapabilirmişim dedim. Gerçi o zaman şimdiki teknolojiler yoktu. Biz hep sabah 8 akşam 6 çalıştık. Hafta sonları ve akşamları evde oldum ama çocuklarımız okuldan gelince karşılama imkânım olmadı keşke onları okuldan gelince karşılayabilseydim."Çocuklara ve annelere önem verdiklerini anlatan Yiğitbaşı, "20 yıl boyunca grubumuzda çocuk yuvası oldu. Daha sonra çocuk yuvası konusunun gelişmesiyle dışarıdan bu hizmeti almaya başladı çalışanlarımız" dedi. Toplulukta kadın çalışan oranlarının yüzde 18 olduğunu aktaran Yiğitbaşı, bu sayıyı yükseltmek için çalıştıklarını kaydetti. Yiğitbaşı, "Kadın çalışanları her kademede daha fazla görevlendirmeye ve anne olduklarında onlar için sorun olmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Kadınlar bizim için çok değerli ve iş hayatına olumlu katkıları var" diye konuştu.Türkiyeİş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut, anneliğin dünyanın en önemli mesleği olduğunu söyledi. Bulut, "Bir çocuğun şekillenmesi hepimizi çok zorladı. Genç kızlıktan evlilik hayatına geçiyorsunuz buna adapte olmadan anne rolüne bürünüyorsunuz. Bir taraftan da iş hayatında başarılı olmanız gerekiyor" dedi. Çocuklarının özgüvenli ve sevgi içinde büyümesi için elinden geleni yaptığını aktaran Bulut, "Anneanne oldum torun sahibiyim. Annelik nasıl bir duygu dedim kızıma anne çok büyük bir endişe dedi. En büyük sevgi mutluluk endişe her şeyi içinde barındırıyor. Bu duyguları hisseden insan dünyaya nasıl kötülük aşılayabilir? Dünya yönetimlerinde annelerin yer alması dünyayı daha da güzelleştirecek" diye konuştu.Çocuklarına dair anılarını da paylaşan Bulut, "Çok protokol ağırlıklı bir yerdeyiz. Kızımı anneme ve teyzeme bırakmak zorunda kaldım ben bırakınca hiç susmamış. Büyük kızım 89 doğumlu. İşim bitip geldiğimde teyzem bana 'Kızım hiçbir şey bu çocuğun ağlamasından daha değerli değil' dedi. O sözler benim kulağıma küpe oldu. Çocuklarım her zaman önceliğim oldu" diye konuştu. Her çalışan kadının şanslı olmadığını söyleyen Bulut, "Çok zorlu süreçler yaşayan kadınlar var. O nedenle TİKAD'ı kurduk. Onların şartlarını düzeltmek için çok çaba sarf ettik. Hamile olduğu için proje yarım kalıyor diye işine son verilen birçok kadın var. Kadınlarda bu eşitsizlikleri göz önünde bulundurularak bizler gibi kadınların bu konuda çalışmalar yapması gerekiyor. Biz kadın patronlar olarak bunu idare ediyoruz ama patron kadın sayısı çok az" dedi.GEDİKHolding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, insanların en verimli olacağı yaş döneminde anne olduğunu, iş ve annelik sürecini eş zamanlı olarak yürütmeye çalıştığını söyledi. Gedik, "Ben de çok zorlandım ama ilk çocuğumu doğurduktan sonra odama taşıdım ve onu başka bir odada büyüttüm. Toplantı yaparken yan odada çocuğum ağlıyor ve yabancı iş insanları yadırgıyordu. Ben anlatınca birçok iş insanına örnek oldu hem çocuğumdan ayrı kalmadım hem de işimden" dedi.Çocukların söylediğinizi değil gördüklerini yaptığına dikkat çeken Gedik, "Duruşumla çalışmamla onlara örnek bir anne olmaya çalıştım. Metal sektörü ağır bir sektör ben holdingin işlerini tek başıma götürüyorum. Hem kızlarımla hem de iş hayatıyla uyumlu bir dünya çizdiğime inanıyorum ama eksik kaldığım zamanlar oldu. Anneliği her şeyin üstünde tutuyorum ama iş hayatı da önemli. İş hayatı bizi diri tutuyor ve günceli yakalıyoruz" diye konuştu. Çocuğunu büyütmesinde annesinin en büyük destekçisi olduğunu aktaran Gedik, "Şirkette sık sık yurtdışına çıkmam gerekiyordu o nedenle çocuklarımın yanında olamadığım zamanlar oldu. Onlara ben nerede olursam olayım sen beni arayabilirsiniz dedim. Her zaman aradılar. Fiziksel olarak yanlarında olamasam da ihtiyaçları olduğunda ruhen yanlarında olacağımı hep bildiler. Kendilerini her zaman geliştirmeleri en büyük temennim" şeklinde konuştu. Yönetim kurulundaki yelerin yarısının kadınlardan oluştuğunu aktaran Gedik, şöyle devam etti: "Çalışan kadınlarımızın sosyal hakları kanunlar tarafından düzenlenmiş. Hem anne hem kadın olarak iyi haklara sahipler. Çocuklarına bakabilecek esnek saatlere sahipler. Biz de kadın çalışanlarımıza destek oluyoru."KÜTAHYA Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, iş hayatında tecrübe edinmeye başladığı dönemde anne olduğunu belirterek, "Bu dönemde evdeyken aklım işte işteyken aklım evde olurdu. Fuar zamanında birçok ülkeye gittiğimizde hiçbir yeri görmeden ilk uçakla eve dönmek ve çocuğumu kendim uyandırmak, çocuğuma zaman ayırmak için çok koşturdum" dedi. Babasının patronu olmasının en büyük avantajı olduğunu anlatan Sema Güral Sürmeli, "Babam bana 'önce çocukların sonra işin. İş yapılır ama çocuğun kaçan zamanı yakalanamaz. Anne olarak yeteri kadar zaman ayırın. İş her zaman olur' dedi. Bu benim için çok kıymetli bir öğüt oldu" diye konuştu.İşinin Kütahya'da, evinin Eskişehir'de, işle ilgili bazı süreçlerin İstanbul'da ve fuarların da yurtdışında olması nedeniyle hep mesafelerle uğraşması gerektiğini anlatan Sürmeli, anılarını şöyle aktardı: "Küçük oğlum bir gün okuldan bana bir defter getirdi. O defterde öğretmeni 'lütfen oğlunuza ne iş yaptığınızı öğretin' yazmış çünkü oğlum benim annemin işi toplantı demiş. Çocuk da haklı ne zaman annesini sorsa toplantısı var diyorlar. Mesela büyük oğlumu yanımda meclise götürmüştüm. Bir gün Sezen Aksu konserine giderken büyük oğlum ardımdan çok ağladı, dayanamadım. Üstümü deştirdim kendimi Bostancı'da sirkte buldum."