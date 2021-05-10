Halka arzlarda 4 ayda 35 yılın rekoru kırıldı

Yatırımcı akınına uğrayan Borsa İstanbul'da bu yılın ilk 4 ayında halka arz büyüklüğünde TL bazında rekor kırıldı. Bu yıl 11 şirket toplam 6.6 milyar TL'lik halka arza imza atarak TL bazında en yüksek rakama ulaştı. Halka arz edilen şirket sayısında ise 4 ayda 7 yılın rekoru kırıldı. Bu hafta halka arzları tamamlanacak Penta ve Kalekim'le birlikte halka arzların büyüklüğü 7.5 milyar lirayı geçecek. Hisse senetlerini halka arz ederek 7.5 milyar lira finansman sağlayan şirketler, eğer bu kaynağı banka kredisi ile temin etme yoluna gitseydi, 1 yılda yaklaşık 1.5 milyar liralık faiz yükü ile karşı karşıya kalacaktı. Analistler bu yıl 40'a yakın şirketin 25 milyar liranın üzerinde bir halka arz gerçekleştirmesini bekliyor.Hisse senetlerini bu yıl halka arz ederek Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan 11 şirketin 6 milyar 617 milyon liralık hisse satışına, büyük bölümü yerli bireysel yatırımcılardan olmak üzere, 69.4 milyar liralık talep geldi. Rekor talepte en dikkat çekici şirket 8.5 liradan hisse satan Naturel Gaz oldu. Şirketin 293.3 milyon liralık halka arzına 15.9 milyar liralık talep geldi. Yurtiçi bireysel yatırımcılar bu halka arzda kendilerine ayrılan tutarın 75.3 katı talep gösterdi. Işık Plastik'e 14.2 kat, Tureks'e 6.1 kat yatırımcı talebi geldi. Yatırımcı sayısında ise en yüksek rakama 846 bin 353 ile Qua Granit'te ulaşıldı. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) toplam 1 milyar 173 milyon adet hissesini, 1.60 liradan halka arz edeken, 3.1 milyar adet talep geldi. Halka arz büyüklüğü 1.9 milyar lira olurken, gelen talep 5 milyar lirayı aştı. 267 bin yatırımcıya hisse satıldı.Nisanda gerçekleşen 4 halka arzın etkisiyle, yatırımcı sayısında da rekor kırıldı. Martta 2 milyon 236 bin olan yerli yatırımcı sayısı, nisanda 2 milyon 661 bine çıktı. Böylece bu yılın ilk 4 ayında yerli yatırımcı sayısındaki artış 685 bine ulaştı.Halka açılmak üzere SPK'ya başvuran şirketlerin yanı sıra birçok şirketin de hazırlık yaptığını bildiklerini ifade eden Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan, "Diğer yandan Ekonomik Reformlar Eylem Planı'nda şirketlerin halka arz süreçlerinin kolaylaştırılması yönünde düzenlemelerle halka arzlara ilişkin süreçlerin sadeleştirilerek zaman ve emek tasarrufu sağlanacağını düşünüyoruz. Bu da son dönemlerde yerli yatırımcıların rekor talepleriyle artan halka arzların, uzun dönemde de devam etmesini sağlayacaktır. Bu anlamda mevcut koşulların devam etmesi durumunda geçen yılsonunda vurguladığımız gibi 2021 halka arzların yılı olacak" dedi.Bireysel yatırımcıların halka arz edilen şirketlerin paylarını alırken de, Borsa İstanbul'dan pay alırken de yatırım yapacakları şirketlerle ilgili iyi bir araştırma yapmalarını tavsiye eden Eraslan, "Yatırımcıların, halka arz edilen şirketler konusunda yatırım kuruluşlarından; şirketlerin değeri hakkında bilgi almaları ve ortaklık bilinciyle hareket etmeleri faydalı olacaktır" uyarısında bulundu.