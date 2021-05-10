Kapadokya’daki turizmciler yılın ikinci yarısından umutlu

Yerlive yabancı konuklara, tarihi, kültürel ve doğal güzellikler ile birbirinden farklı tur aktivitelerini sunan Kapadokya'daki sektör temsilcileri, "tam kapanma" sürecinin ardından turizmde hareketlilik yaşanmasını bekliyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Üyesi İsmail Sucu, tam kapanma sürecinde insanların kurallara üst düzeyde riayet etmesinin toplum açısından faydalı olacağını, vakaların istenilen seviyelere gerilemesinin zor günlerin geride bırakılmasını sağlayacağını söyledi. Tam kapanma sürecinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Sucu, "İnsanlar evlerinde çok sıkıldı, seyahat etmek ve ülkemizdeki turizm değerlerini görmek için harekete geçeceklerdir. Biraz sabredersek güzel günler göreceğimize inanıyorum. Hazirandan sonra güzel bir dönem yaşayacağız" diye konuştu.Turizmci Mustafa Sami Daşdeler de haziran ayı itibarıyla turizmde görülecek canlılığın geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha hareketli olacağını belirtti. Yerli turistlerin sahil ve kültür turizm alanlarına akın edeceğini, yabancı turistlerin de gelmesiyle hareketliliğin başlayacağını dile getiren Daşdeler, "Haziran itibarıyla sürecin canlanacağını düşünüyoruz. Öncelikle Rusya, Ukrayna, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerden turistlerin Kapadokya'ya geleceği görülüyor. Şu an bölgede sakinlik yaşanıyor ama yoğunluk başlayacak" şeklinde konuştu.