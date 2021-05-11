18 yaş altına BES kapısı açılıyor

AK Parti, 18 yaş altı çocukların Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil edilmesi, istihdamın desteklenmesi ve nükleer gibi riskler için Özel Riskler Yönetim Merkezi oluşturulmasını içeren yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklif şu değişiklikleri içeriyor:Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda zorunlu motorlu taşıtlar sigortasına ilişkin kriterler yeniden belirleniyor. Buna göre değer kaybı tazminatı hesaplanırken aracın piyasa değeri, kullanışlılık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınacak.Mikro ve küçük ölçekli işletmeler, likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek için ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerini, 30 Haziran 2022 tarihine kadar kullandıkları kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşürebilecek.18 yaş altı Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil edildi. Dernek, vakıf ya da özel şirket üyelerinden emeklilik için para toplayan ancak üyelerinin gelecekteki yükümlülüklerini karşılayamama riski bulunan hizmet sağlayıcılar BES'e dahil edilecek.İkili bir yapıya meydan vermemek, daha etkin finansal istikrar izleme ve finansal sektör geliştirme yapısı sağlamak için Finansal Sektör Komisyonu kaldırılıyor. Ayrıca yurtiçi ya da uluslararası piyasalarda, sigorta teminatı bulunamayan nükleer riskler gibi özellikli işler için Özel Riskler Yönetim Merkezi oluşturulacak. Öte yandan kapanma dönemindeki çeklerin ibrazına ilişkin düzenlemede yaşanan sıkıntılar yeni teklif ile ortadan kaldırılıyor.