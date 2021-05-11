80 Millet Bahçesi hizmete açıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 303 millet bahçesi projesinin 80 tanesi vatandaşların hizmetine sunuldu. Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi'nin de içinde yer aldığı Millet Bahçesi projesinin de tamamlanması için gün sayılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunduğu Atatürk Kültür Merkezi içindeki Millet Bahçesi hakkında bilgiler verdi. Murat Kurum, "Projeyi ağustos ayı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Ankara'nın Central Parkı diyebiliriz" dedi. Kurum, toplam proje alanının 637 bin metrekare, yeşil ve açık alanların 601 bin metrekare ve yapısal kapalı alanları 35 bin metrekare olduğunu söyledi. Bakan Kurum, yapılacak millet bahçesinin deprem meydana gelmesi halinde de toplanma alanı olarak kullanılacağını belirtti. Projenin önemine değinen Bakan Kurum, "760 bin metrekare üzerine kurulu, Türkiye'de ve dünyada örnek gösterilecek bir millet bahçesi inşasında yüzde 86 oranında ilerledik. Millet bahçemizi 30 Ağustos'a kadar tamamlamakyı istiyoruz" dedi.