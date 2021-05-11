Bakan Kurum talimat verdi: Keskin çarşısı yenileniyor

Tarihi yapısıyla Kırıkkale'nin en eski yerleşim yerlerinden birisi olan, bir dönem bölgenin ticaret merkezi konumunda olan Keskin ilçesinde bulunan eski çarşı sokak sağlıklaştırılması projesiyle yeniden hayat buluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen projenin Eylül ayı itibariyle tamamlanması planlanıyor.

2 MİLYON 198 BİN TL'LİK YATIRIM

Kırıkkale Çevre ve şehircilik İl Müdürü Uğur Atar Keskin ilçesinde çalışmaları başlayan sokak sağlıklaştırılma çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren İl Müdürü Atar "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un Kırıkkale ziyareti kapsamında Keskin İlçemize yapmış olduğu incelemelerde vermiş olduğu talimat ile Keskin İlçe Meydanında bulunan 16 adet dükkan binasının yıkılarak yeniden yapılması ve 9 dükkanın da cephe yenilenmesi işi 2 milyon 198 bin TL sözleşme bedeli ile ihalesi yapılarak işe başlanmıştır.

Keskin Yöresel Mimarisine uygun olarak mevcut 16 adet dükkan Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yeniden yapılacak, 9 dükkanın da dış cephesi yenilemesi Sokak Sağlıklaştırılması kapsamında yapılmaya başlanmıştır. İl Müdürümüz ve kontrol heyetimiz tarafından inşaat mahallinde yapılan incelemelerde 9 dükkanın çatı , kiremit, oluk işlemleri yapılmaya başlandığı, cephe doğramalarının siparişlerin de verildiği ve en kısa zamanda montaj işlemlerine başlanacağı, ayrıca diğer 16 dükkanın yıkım işine de en kısa zamanda başlanarak 11.09.2021 tarihinde inşaatın bitirilmesi planlandığı belirtilmiştir" dedi.