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Giriş Tarihi: 11.5.2021 11:50

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'tan 'sanayi' açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan 'sanayi' açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı sanayi üretim verilerini değerlendirdi. Bakan Varank, "Sanayi, Mart’ta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı. Sanayi üretimi, üst üste 11 aylık yükseliş eğilimini koruyarak bir önceki aya göre %0.7 bir önceki yılın aynı ayına göre ise %16.6 artış gösterdi." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bugün açıklanan sanayi üretim verilerini sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Bakan Varank, " Mart ayı verileri ile birlikte beklentileri aşan sanayi üretimi ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %2,6 arttı. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre ise %12,3 yükselişle G-20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk." ifadelerini kullandı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan 'sanayi' açıklaması
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