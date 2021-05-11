Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan 'sanayi' açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bugün açıklanan sanayi üretim verilerini sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Bakan Varank, " Mart ayı verileri ile birlikte beklentileri aşan sanayi üretimi ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %2,6 arttı. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre ise %12,3 yükselişle G-20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk." ifadelerini kullandı.