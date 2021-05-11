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Giriş Tarihi: 11.5.2021 19:28 Son Güncelleme: 11.5.2021 19:40

, İsrail Enerji Bakanı'na yaptığı daveti geri çekti

AA
Türkiye, İsrail Enerji Bakanı'na yaptığı daveti geri çekti

, çerçevesinde düzenlenecek bir etkinliğe katılması için İsrail Enerji Bakanı 'e daha önce gönderdiği daveti geri çekti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, davetin geri çekildiği bilgisi İsrail tarafına Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği vasıtasıyla iletildi.

İletilen notta davetin iptaline gerekçe olarak son dönemde İsrail'in Filistinlilere yönelik artan ihlal ve saldırıları gösterildi. Antalya Diplomasi Forumu, 18-20 Haziran'da düzenlenecek.

NE OLMUŞTU?

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu. İsrail ordusunun saldırılarında 9'u çocuk, 1'i kadın 25 Filistin şehit oldu, 115 kişi yaralandı.

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Türkiye, İsrail Enerji Bakanı'na yaptığı daveti geri çekti
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