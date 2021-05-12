İlk faizsiz sağlık sigortası 40 bini aştı

Türkıye'nin ilk faizsiz özel sağlık sigortasını hayata geçiren Katılım Sağlık, sigortalılara acil ambulans, online doktor, ücretsiz diş paketi gibi ek hizmetler de sunmaya başladı. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, katılım esaslı sağlık sigortalarının derinleşmesine katkı sağladığı markaları Katılım Sağlık'ın 2021 yılında büyüyerek gelişmeye devam ettiğini belirtti. Pandeminin, sigorta sektörünü çok hızlı şekilde dönüştürdüğüne dikkat çeken Ayhan Sincek, "Türkiye'nin ilk faizsiz özel sağlık sigortasını sektörle buluşturan Katılım Sağlık olarak, sağlık ürünlerimizle birlikte pek çok avantajlı ek hizmet de sunuyoruz. Bu avantajlar, asistans şirketleri işbirliklerimiz sayesinde ambulanstan, doktora, diyetisyenden, psikoloğa kadar zengin bir yelpazede sıralanıyor. Bunu yaparken sunduğumuz esnek seçeneklerle de; hem tam ihtiyaca uygun poliçenin oluşturulmasını sağlıyoruz hem de daha uygun fiyatlandırma imkânı veriyoruz" dedi.Kurumsal tarafta özel grup sağlık sigortası kapsamında 156 kurumsal müşteriye ve 40 bin sağlık sigortası poliçesine ulaştıklarını belirten Sincek, "Halkımız da bu hizmetlerimize teveccüh gösteriyor. Son dönemde kurumsal katılımların da oldukça hızlandığını görüyoruz. Anlaşması sağlanıp işlemleri devam edenlerin yanı sıra yeni müşteri talepleri de memnuniyet verici. Sağlık konusundaki farkındalığımız ve hassasiyetimiz artıyor. Katılım Emeklilik olarak 779 bin BES sözleşmesi, 190 bin sigorta sözleşmesi ve 4 milyar TL'yi aşan fon büyüklüğüne ulaştık" şeklinde konuştu.