KOBİ’lere ihracat yolunu blok zinciri açacak

AB Parlamentosu'nun dış ticaret politikası olarak kabul ettiği blok zinciri (blokchain) ile ticaret konusu Türk iş dünyasının gündeminde. Blokchain Türkiye Platformu, 'Tedarik Zincirleri ve Uluslararası Ticaret Zinciri için Blok Zinciri' başlıklı çalışmalarını açıkladı. Blok zincirinin, AB ile yüksek ticaret hacmine sahip Türkiye ekonomisi için hayati önemde olduğunu belirten Blockchain Türkiye Platformu Yürütme Kurulu üyesi Murat Alsan, "Gümrük Birliği üyesi bir ülke olarak uluslararası ticarette blok zincirini gündemimize hızla almalıyız. Bir malın gümrükten geçişini 8 saatten 30 saniyeye indiren blok zinciri, Türkiye ekonomisi için önemli olan KOBİ'lerin de uluslararası pazara girmesini sağlayacak" dedi.Türkiye Bilişim Vakfı çatısı altında bir inisiyatif olarak kurulan ve kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren Blockchain Türkiye Platformu düzenlediği toplantında 'Tedarik Zincirleri ve Uluslararası Ticaret Zinciri için Blok Zinciri' konusunda sürdürdüğü çalışmaları anlattı. Konuyla ilgili olarak Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise, "Blok zinciri teknolojisi, 12 yıl önce Bitcoin ile hayatımıza girdi. Bitcoin'in liderliğini devam ettirdiği 7-8 yıl boyunca öncelikle fintech alanında birtakım yeni kripto paralarla tanıştık. Blok zincir konseptinin sadece finansal veya kripto para alanında değil birçok alanda etkili olacağını görmeye başladık. Hukukun en temel kavramlarından biri olan 'sözleşme' kavramını yeniden gözlemleme ve tanımlama gereği oldu. Blok zinciri teknolojisi daha çok kripto paralar ile gündeme geliyor ama etki gücü bunun çok ötesinde. Her şeyden önemlisi iş yapış modellerimizi yeniden düşünmemizi ve şekillendirmemizi gerektiriyor" dedi.TÜRKİYE'NİN büyük grupları blok zincir teknolojisine yatırım yapmaya başladı. Son bir yıl içinde bu alana 4 milyon dolar yatırım yapan AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, "Türkiye'nin blok zincir ve dijital varlıklar alanında çok önemli potansiyeli bulunuyor. Biz bu teknolojiyi yerli imkanlarla da yazabilecek güçteyiz" dedi. Blok zincir teknolojisinin yakın gelecekte hemen her alanda uygulanacağını belirten Bayrak, "Bu alanda Türkiye'yi teknoloji üssü yapabiliriz. Yatırımlarımızı buna göre şekillendirdik" diye konuştu. Yakın zaman önce kripto varlıklarla ilgili çıkan kanunu da değerlendiren Bayrak, sektörün disipline olması açısından bu kararın çok yerinde olduğunu belirtti. Bayrak, yeni yönetmeliğin kara paranın önlenmesinde büyük önem taşıdığını söyledi. Yayım tarihi itibari ile yürürlüğe giren yeni yönetmeliğin, kripto borsaları gibi işletmelerin de Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında sorumlu olacağına dikkati çeken Bayrak "Biz aylardır bunu ifade ediyoruz. İşlerin temiz ve düzgün yapılabilmesi adına bu tür düzenlemelerin olması şart. Yoksa hayal satılıyor ve insanlar mağdur bırakılıyor. Kara paranın aklanmasının önlenmesi ve bu sayede düzgün vergilerin alınması ülkemiz adına çok önemli. Biz ABStocks olarak bu tür yeni düzenlemeleri sonuna kadar destekliyoruz ve şirket olarak tüm altyapımızı da bu düzenlemelere uygun hale getiriyoruz. Umarım yeni çıkacak düzenlemelerle sektörümüz daha üst seviyelere çıkacak ve dünya pazarındaki hak ettiği yeri bulacaktır" dedi.