SON DAKİKA: Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e ABD'de soruşturma açıldı

"ŞİRKETİN TÜM YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ CİDDİYETLE ELE ALINIYOR"

Binance Sözcüsü Jessica Jung, şirketin tüm yasal yükümlülüklerini ciddiyetle ele aldığını ve regülatörlerle temas halinde bulunduğunu belirtti. Şirketin söz konusu soruşturmayla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadığını belirten sözcü para aklamayla mücadele konusundaki prensiplere uyum programı oluşturmak için çok çalıştıklarını ifade etti.