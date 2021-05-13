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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e ABD'de soruşturma açıldı
Giriş Tarihi: 13.5.2021 22:21 Son Güncelleme: 13.5.2021 22:47

: Dünyanın en büyük kripto para borsası 'e 'de soruşturma açıldı

SON DAKİKA: Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e ABD'de soruşturma açıldı

haberleri: Dünya gündeminden düşmeyen kripto para borsalarındaki gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Adalet Bakanlığı ve , Dünyanın en büyük kripto para borsası 'e soruşturma açtı. Öte yandan Binance Sözcüsü , şirketin tüm yasal yükümlülüklerini ciddiyetle ele aldığını belirtti.

Son dakika haberleri: Son dönemde kripto para borsalarında yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e ABD'de soruşturma açıldı.

BİNANCE'IN OPERASYONLARI KONUSUNDA BİLGİ İSTENDİ

Bloomberg'e konuşan bir kaynağın verdiği bilgiye göre soruşturmada para aklama ve vergi suçu konularında araştırma yapan yetkililer Binance'ın operasyonları konusunda bilgi sahibi olan kişilerden bilgi istedi.

"ŞİRKETİN TÜM YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ CİDDİYETLE ELE ALINIYOR"

Binance Sözcüsü Jessica Jung, şirketin tüm yasal yükümlülüklerini ciddiyetle ele aldığını ve regülatörlerle temas halinde bulunduğunu belirtti. Şirketin söz konusu soruşturmayla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadığını belirten sözcü para aklamayla mücadele konusundaki prensiplere uyum programı oluşturmak için çok çalıştıklarını ifade etti.

TEK BİR MERKEZİ BULUNMUYOR

Cayman Adaları'nda kurulan Binance'ın Singapur'da bir ofisi bulunuyor. Bunun yanında borsanın belirli tek bir merkez ofisi bulunmuyor

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SON DAKİKA: Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e ABD'de soruşturma açıldı
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