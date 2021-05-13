SON DAKİKA: Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e ABD'de soruşturma açıldı

Son dakika haberleri: Son dönemde kripto para borsalarında yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e ABD'de soruşturma açıldı.
BİNANCE'IN OPERASYONLARI KONUSUNDA BİLGİ İSTENDİ
Bloomberg'e konuşan bir kaynağın verdiği bilgiye göre soruşturmada para aklama ve vergi suçu konularında araştırma yapan yetkililer Binance'ın operasyonları konusunda bilgi sahibi olan kişilerden bilgi istedi.
"ŞİRKETİN TÜM YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ CİDDİYETLE ELE ALINIYOR"
Binance Sözcüsü Jessica Jung, şirketin tüm yasal yükümlülüklerini ciddiyetle ele aldığını ve regülatörlerle temas halinde bulunduğunu belirtti. Şirketin söz konusu soruşturmayla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadığını belirten sözcü para aklamayla mücadele konusundaki prensiplere uyum programı oluşturmak için çok çalıştıklarını ifade etti.