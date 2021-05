Türkiye bayramlığını internetten aldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulamaya alınan tam kapanma, bayramlık alışverişinde trend değişikliği yarattı. Bugün ilk günü kutlanacak olan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların bayramlık alışverişlerini internetten yapmaları perakende sektörünün yüzünü güldürdü. 30 Nisan'dan bu yana bütün mağazaları kapalı olan hazır giyim perakendecileri bayram öncesinde artan internet satışlarıyla teselli buldu. Bayram alışverişinin mağazaları kapalı olan perakendeciler için ciddi bir hareketlilik yarattığını söyleyen Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı (BMD) Sinan Öncel, "Millet olarak bayramlık alışverişi alışkanlığımız var. Bu alışkanlığımızdan vazgeçmiyoruz" diye konuştu.Perakende sektöründe online satışların payının yüzde 15-40 arasında değiştiğini söyleyen Öncel, "Ortalama oran ise yüzde 20 seviyesinde. Bu kapanma döneminde internetten yapılan alışveriş bir anlamda sektörümüz için teselli oldu. Her zaman bir sıfırdan daha iyidir" dedi. Özellikle çocuklar için yapılan alışverişlerin bu dönemde öne çıktığını söyleyen Öncel, şunları kaydetti: "Zaten nisan-mayıs ayları çocuk kıyafeti satışının en yoğun olduğu aylardır. Mevsimsel etki de önemli. Çocuklar büyüdüğü ve eski kıyafetleri küçük geldiği için aileler çocuklarına bu dönemde yeni kıyafet alışverişi yapıyor." Öncel, sektörün tedbirler kapsamında bir an önce açılıp fiziki mağazalarında müşterisine hizmet vermesinin önemine dikkat çekti.Satışların içinde e-ticaretin payı her geçen gün artan Türk perakende sektörünün önde gelen markalarından LC Waikiki, bayramlık satışlarında da öne çıktı. İnternet satışlarında pandemiyle birlikte ciddi bir ivme yakaladıklarını söyleyen LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, "Tüm satış noktalarımız kapalı olduğu için en önemli satış dönemi olan bayramlık satışlarımızı internetten yapıyoruz" dedi. İnternet satışlarının yüzde 20-25 seviyelerini yakaladığını söyleyen Vahap Küçük, şunları kaydetti: "Her yaş grubuna yönelik satışımız var. Ancak en fazla bayramlık talebi çocuk grubunda oluyor. Satışın ağırlık kazandığı bölgeler ise geleneksel yaşamın ağırlık kazandığı Doğu ve Güneydoğu oluyor. İstanbul'da ise yine geleneksel yaşamın öne çıktığı ilçelerden daha yoğun siparişler alıyoruz."Türk hazır giyim sektörünün önde gelen firmalarından Kiğılı da ülke genelindeki 200 mağazası kapalı olduğu için müşterilerine bayram öncesinde e-ticaret kanalıyla ulaştı. Kapalı kaldıkları dönemde internetten satış yaptıklarını söyleyen Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, "Bu dönemde Anadolu'da kullanılan deyimle 'akmasa da damladı.' İnternet satışlarımızın payı yüzde 10 civarında" dedi. Kiğılı, bu dönemde en fazla satış yaptıkları ürün gruplarını ise "Gömlek, triko, tişört ve takım elbise" olarak sıraladı.