Sıfır atıkla 2 milyar liralık tasarruf

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük yaptığı milyonlarca ton atığın ekonomiye kazandırıldığı sıfır atık projesi kapsamında kullanımı azalan plastik poşetlerden 2 milyar lirayı aşkın tasarruf sağlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalarla plastik poşet kullanımı yüzde 75 azalırken, bu konuda bilinçlenen vatandaş da bez poşet kullanımına geçti. Son 2 yılda yaklaşık 300 bin ton plastik atığın oluşumu ile 2 bin ton da sera gazı salımı engellendi. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen sıfır atık projesi ile Türkiye plastik kullanımında büyük bir tasarruf elde etti.Dünya genelinde günümüzde yılda 335 milyon ton plastik ürün kullanılıyor. Bugüne kadar üretildiği düşünülen 8 milyar ton plastik malzemenin en az yarısı atık hâlinde doğaya bırakıldı. Ortalama kullanım ömrü 15 dakika olan ancak doğada çözülmesi bin yılı bulabilen plastik poşetlerin sadece yüzde 1'i geri dönüştürülebiliyor. Türkiye ise yürüttüğü Sıfır Atık Projesi kapsamında plastik poşetlerin kullanımını yüzde 75 oranında azaltmayı başardı. 2019 öncesinde, Türkiye'de plastik poşet üretimi miktarı yıllık 35 milyar adet civarında seyrederken, bir kişi yılda ortalama 440 adet plastik poşet kullanıyordu.Projenin yeni ayağı olan depozito uygulaması Ocak 2022'de devreye alınacak. Ambalajlı içeceklerin tamamı için depozito uygulanacak belirli noktalara makineler yerleştirilecek. Türkiye'nin yüzde 15'lerde olan geri dönüşüm oranı da 35'ler seviyesine yükselecek.