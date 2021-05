Rafineriye yatırıma devam perakendeyi düşünmüyoruz

Türkiye'de şu ana kadar yapılan en büyük dış kaynaklı yatırımlardan biri olan Azeri SOCAR'ın bir süredir akaryakıt perakende işine gireceği konuşuluyordu. Ancak pandemiye rağmen iyi rakamlara ulaşan ve uçak yakıtı üretimini dizele çeviren firma, Türkiye'de rafineri alanında daha gidecek çok yol olduğu görüşünde.SABAH'ın sorularını yanıtlayan SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, "Bizim pandemiye rağmen çok kârlı bir operasyonumuz var. Petkim, bu yılın ilk çeyreğinde kapasite kullanım oranını yüzde 92'ye çıkarırken, 892 milyon lira net kâr elde etti. Türkiye'nin ihtiyacını karşılayabilmek için beş tane Petkim lazım. Daha gidecek çok yol var. Biz de bu nedenle perakende işine girmeyi düşünmüyoruz. Rafineri yatırımlarına devam edeceğiz. Kullandığımız yeni teknolojiler sayesinde pandemide hemen esnek bir şekilde dönüşümü gerçekleştirdik. Benzin ve jet yakıtından çıkarak petrokimyanın diğer ürünlerine girdik. Tıbbi malzeme üretimi gibi pandemide ihtiyaç duyulan ürünler bizim işimizi de olumlu yönde etkiledi" dedi.Türkiye'nin petrokimyada iç tüketiminin yüzde 16'sının üretildiğini ve 86'sının da ithal edildiğini vurgulayan Mammadov, bu alanda yapılacak her türlü yatırıma ihtiyaç duyulduğunu da söyledi.Petkim için her yıl 100 milyon dolarlık yatırım yapıldığını belirten Mammadov, SOCAR Türkiye tarafından 6.3 milyar dolarlık bir yatırımla İzmir Aliağa'da hayata geçirilen STAR Rafineri'nin ise yıllık 10.5 milyon ton ham petrol işleme hacmine sahip olduğunu dile getirdi.Otomotiv başta olmak üzere her alanda elektrifikasyonun orta vadede işleri değiştireceğini de belirten Mammadov, "2030'a kadar bir talep düşüşü olacağını öngörmüyoruz. 2035'ten itibaren bir daralma olabilir ancak bu da kademeli olacak" diye konuştu.Azerbaycan ve Türkiye'nin iyi ilişkileri olan iki ülke olduğunu ve Karabağ'ın özgürleştirilmesinde de bu ilişkinin daha da perçinlendiğini belirten Mammadov, "Hem siyasi hem de ekonomik alanda kardeş ülkeleriz. Karabağ'ın özgürleştirilmesinde bunu gördük. Karabağ'ın yeniden inşası gerekiyor. Burada Türkiye'ye çok iş düşecek" dedi.