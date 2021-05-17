Esnaf, borçların yıl sonuna ertelenmesini istedi

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kovid-19 salgını nedeniyle sıkıntı yaşayan esnafa karşılıksız hibe desteği verilmesi ve tüm borçlarının yıl sonuna kadar faizsiz ertelenmesi gerektiğini bildirdi. Palandöken, kademeli normalleşme sürecine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Borçlar hep faizli ertelendi. Esnafın yarasına merhem olacak karşılıksız hibe desteği verilmeli ve tüm borçları faizsiz yıl sonuna kadar ertelenmeli. Bu yükü esnafımız artık kaldıracak durumda değil" değerlendirmesinde bulundu. Ulaştırma sektörüne yönelik kısıtlamalara da değinen Palandöken, şunları kaydetti: "Şehir içi ve şehirler arası toplu ulaştırmada yüzde 50 kısıtlaması getirilmesi esnafımızın artık taşıyacağı bir yük değildir."