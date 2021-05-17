Esnafa destek paketi açıklanıyor! Esnafa destek paketi nedir, ne kadar, kimler başvurabilir?

Uzun bir araadan sonra kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Masada yer alan gündem maddeleri arasında normalleşme sürecinin yanı sıra esnafa destek paketi de bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasında esnafa destek paketi detaylarını açıklayacak. Paketin gündem olmasının ardından vatandaşlar, esnafa destek paketi nedir, başvuru nasıl yapılır, kimler başvurabilir gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı. İşte, kabine toplantısının gündem maddelerinden olan esnaf destek paketi hakkında detaylar...

Esnafa destek paketi bugün açıklanacak. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında esnafa destek paketinin detaylarını kamuoyu ile paylaşacak. Toplantının başlamasının ardından esnaf ve vatnadaşlar, "Esnaf destek paketi nedir, ne kadar ödeme yapılacak" gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı. Erdoğan, esnafa müjdeyi kısa süre içerisinde açıklayacak ve Esnafa destek paketi ne zaman ödenecek, başvuru işlemi nasıl olacak ve kimler yararlanabilecek gibi sorular da böylelikle yanıt bulmuş olacak.

ESNAFA DESTEK PAKETİ NEDİR? KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI!

Türkiye, 2020 yılı mart ayından bu yana etkisi altında bulunduğu Kovid-19 salgınıyla mücadelesini sürdürüyor.