Kiralamada hibritin payı yüzde 3.6’ya ulaştı

Operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk üç aylık döneminde 4.2 milyar TL'lik yeni araç yatırımı yaparak, 17 bin 100 adet aracı filosuna kattı. Aynı dönemde, sektörün aktif büyüklüğü 42.4 milyar TL oldu. Kiralama sektörünün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçlardaki artış dikkat çekti. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Başkanı İnan Ekici, "2020'nin ilk çeyreğinde elektrikli, hibrit ve otogazlı araçların payı yüzde 0.7 iken, 2020 sonunda bu oran yüzde 2.2'ye çıktı. 2021'in ilk çeyreğinde hibrit ve elektrikli araçların filodaki payı yüzde 3.6'ya ulaştı. Gerçekten ciddi bir artış var. Avrupa'dakine benzer trendler oluşmaya başladı. Bizler artık filomuzda dünya trendlerine paralel olarak çevreci araçlara daha fazla yer veriyoruz" diye konuştu.