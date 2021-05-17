Yeni Yatırımcılara Kripto Rehber: “Kripto Paralara Nasıl Yatırım Yapılır?”

Kripto Para Nedir?

Günümüzde popüler yatırım araçları olan kripto paralar, 2009 yılında Satoshi Nakamoto adında kimliği belirsiz bir kişi ya da grup tarafından Bitcoin'in (BTC) geliştirilmesi ile hayatımıza girmiştir. Özel bir şifreleme sistemine bağlı olarak çalışan kripto paralar bir nevi dijital para olarak da adlandırılabilir. Kripto paralar ile ilgili gerçekleştirilen her türlü işlem, blok zinciri (blockchain) adı verilen teknolojiye bağlı olarak gerçekleşmektedir. En önemli özellikleri ise herhangi bir merkeze bağlı olmaması yani merkeziyetsiz olmalarıdır.

Kripto para dendiğinde akla gelen ilk şeyin Bitcoin olmasının ve kendinden bu kadar bahsettirmesinin sebebi ise ilk kripto para birimi olmasından kaynaklıdır. Bitcoin dışında yine "altcoin" olarak adlandırılan, Bitcoin'e alternatif ve birlikte çalışabilen binlerce kripto para bulunmaktadır. Güncel altcoin sayısı ise 9000'dir. Ethereum, Ripple, Litecoin ve LINK; bunlardan en büyük birkaç "altcoin" olarak sayılabilir.

Kripto Para Nasıl Alınır?

Özellikle Türkiye'de, kripto paralara yatırım yapmak isteyen kişi sayısı oldukça arttı. Peki kripto para sektörüne yeni adım atacak olan yatırımcılar ne yapmalı? Kripto paralara nasıl yatırım yapılır? Yeni başlayacak yatırımcılar 4 adımda nasıl kripto para alabilir?

1- Kripto Para Borsasında Üyelik Açma

Kripto para yatırımına başlamak için yapmanız gereken ilk şey öncelikle bir kripto para borsası üzerinde üyelik açmak olacak. Görünürde en basit olan bu birinci adım aslında yeni yatımcılar için oldukça önemli. Bunu nedeni ise seçeceğiniz borsanın güvenilir olması. Güvenilir bir borsa seçimi, aynı zamanda paranızın da güvende olduğu anlamına gelmektedir. Buna bağlı olarak seçeceğiniz kripto para borsasının müşteri destek hizmetine sahip olması ve her an ulaşılabilir olması bu aşamada size oldukça yardımcı olacaktır. Böylece üyelik aşama sürecinizi hem kolaylıkla tamamlayabilecek hem de alım satım sürecinizde daima kolaylıkla bilgi alabileceksiniz. Bu bağlamda kripto para borsalarına baktığımızda ICRYPEX Kripto Para Borsası 7/24 Müşteri Temsilcisi desteği ve güvenilir altyapısı ile kripto para alım satım işlemleriniz için güvenle tercih edebileceğiniz bir borsa. ICRYPEX Üyelik kaydınızı oluşturarak kripto para ekosisteminde yerinizi alabilir ve yazımızın devamındaki aşamaları uygulayarak kripto para alım satım işlemlerinize başlayabilirsiniz.

2- Hesap Onayı / Kimlik Doğrulama

Kimlik onayının gerçekleştiği bu adım tüm kripto para borsalarında uygulanan değişmez bir aşamadır. Üyelik aşamasını tamamladıktan sonra bu aşamada hesabınıza giriş yaparak hesabınızın kimlik onayını gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Hesap / kimlik doğrulamanız için kimliğinizin ön ve arka yüzü ile fotoğrafınızı belirlenen alanlara kaydetmelisiniz. Bu aşamanın amacı banka işlemlerini gerçekleştirebilmekle beraber aynı zamanda kullanıcı işlem güvenliğini sağlamaktır. Hesabınızı onayladıktan sonra 3. aşama olarak para yatırma işlemlerine geçebilirsiniz.

3- Hesaba Para Yatırma

Üyelik onayınızı gerçekleştirdikten sonra hesabınıza para yatırmanız gerekmektedir. Bu adım Bitcoin almadan önce gerçekleştirilmesi gereken son aşamadır. İlk defa yatırım yapacak olan yatırımcılar, hesaplarına para yatırabilmek için bu aşamada üye olduğu kripto para borsasının anlaşmalı olduğu bankalardan birine para transferi gerçekleştirmelidir. Anlaşmalı bankalar üzerinden borsa hesabınıza ait IBAN numarasına yatırım yapmak istediğiniz tutarı kendi banka hesabınızdan transfer etmelisiniz.

4- Bitcoin Alım İşlemi

Bu aşamada artık Bitcoin satın almaya başlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey alım işleminizi gerçekleştirmek için emir girmektir. Alım işlemini gerçekleştirirken ister güncel piyasa fiyatından isterseniz de kendi belirlediğiniz fiyat üzerinden emir girerek Bitcoin alabilirsiniz.

Tek Seçenek Bitcoin Değil!

Yeni başlayan yatırımcıların gözünü korkutan bir diğer etmen; Bitcoin'in fiyatının her geçen gün artması, rekor üstüne rekor kırması olabilir. Peki, bir sonraki Bitcoin'i bulmak mümkün mü? Kripto para piyasalarında yer alan 9000'in üzerinde altcoin arasından yeni bir BTC bulmanın mümkün olup olmadığı bilinemese ve bu 9000 adet kripto para arasından çoğu inaktif projeler olsa da güçlü araştırmalar ve tedbirli işlemler ile "altcoin" işlemleri yapmak mümkün.

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