Esnafa can suyu! Herkes elini taşın altına koysun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası, koronavirüsle mücadele kapsamında esnafa destek paketini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hibe programıyla işlerine ara vermiş olan esnaflarımıza 2 grup halinde destek olmayı planlıyoruz. 1'inci grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız. 2'inci grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şükrü Ayyıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketinin esnaflara can suyu olacağını belirtti. Esnafların bu destekle elektrik faturalarını ödeyebileceğini ifade eden Başkan Ayyıldız, özellikle uzun zamandır kapalı olan spor salonları ile tekneci esnafının da destek paketi içerisinde yer almadığını bu yüzden onların da destek alması gerektiğini vurguladı. Şükrü Ayyıldız şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Verilen desteklerle, özellikle uzun zamandır kapalı olan lokanta, kafe ve restoran gibi esnafımıza can suyu olmuştur. Esnafımız bu desteklerle en azından elektrik faturalarını ödeyebilir. Özellikle spor salonlarımız ve tekneci esnafımız açıklanan pakette yok onlar da uzun zamandır kapalı onların da destek alması lazım."

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DE SU FATURALARINI ALMASIN

Pandemi döneminde esnafların işlerinin sekteye uğradığını belirten Ayyıldız, herkesin elini taşın altına koymaları gerektiğine dikkat çekti. Ayyıldız, "Herkes elini taşın altına koymalı biz odalarımızla birlikte elimizden geldiği kadar destek olduk. Şunu rica ediyorum, Muğla Büyükşehir Belediyesinin de destek vermesi lazım. Bu dönemde işleri sekteye uğrayan esnafımızın pandemi sürecinde birikmiş olan ve bundan sonrası için su faturalarını almayabilir. Ben, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken'e teşekkür ediyorum." dedi.