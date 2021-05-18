Eximbank’tan ihracatçıya 11.2 milyar $ destek

TürkEximbank'ın yılın ilk çeyreğinde ihracatçıya verdiği destek tutarı, 6.1 milyar doları kredi, 5.1 milyar doları sigorta olmak üzere bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 11.2 milyar dolara ulaştı. Eximbank, ilk çeyrekte 180'in üzerinde ülkede bulunan 63 binden fazla alıcıya yapılan 5.1 milyar dolarlık sevkiyatı sigortaladı. Böylelikle ihracatçı firmaların salgın şartlarında güven içerisinde ihracat yapmaları sağlandı.Yıl sonuna göre ilk çeyrekte desteklerden yararlanan ihracatçı KOBİ oranı yüzde 71'den yüzde 76'ya yükselirken, aynı dönemde ilk defa banka desteklerinden yararlanan 350 ihracatçı firmanın yüzde 90'ı KOBİ oldu. Toplam destek verilen ihracatçı sayısı ise yılsonuna göre yüzde 6, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 13 artış sağlayarak 13 bin 864 olarak gerçekleşti. Türk Eximbank 2021 yılı ilk çeyrekte aktif büyüklüğünü yüzde 16.1 artırarak 237.6 milyar TL seviyesine ulaştırdı.Türk Eximbank TL kaynağını sadece KOBİ'lere tahsis ederken, salgının üçüncü dalga etkilerini en aza indirmek ve KOBİ'leri daha uygun maliyetlerle desteklemek için TL kaynağından kullandırdığı kredi faizini ilk çeyrekte yüzde 17.5'ten yüzde 16'ya indirdi. KOBİ'ler ve büyük firmaların kullanabildiği en kısa vadeli YP reeskont kredilerinde faiz oranı binde 3'ten 2'ye düşürdü. TL kredi programlarında vade seçeneği 540 güne çıkartılarak KOBİ'lerin daha uzun vadeyle TL kredi imkânlarına erişimi sağlandı.