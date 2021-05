2 milyon kişi AVM’ye koştu

Koronavirüs salgınını önlemek için hayata geçirilen tam kapanma kararı kapsamında kapılarını kapatan ülke genelindeki yüzlerce alışveriş merkezi hafta başında adeta ziyaretçi akınına uğradı. Pazartesi günü sabah 10'da kapılarını ziyaretçilerine açan AVM'ler gün boyunca oldukça yoğun bir trafik yaşadı. Vatandaşların sabah saatlerinden itibaren AVM'lere geldiğini söyleyen Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "17 Mayıs'ta alışveriş merkezleri pandemi öncesi dönemin yüzde 70'ini yakaladı. Türkiye genelindeki 441 AVM'yi bir günde 2.2 milyon kişi ziyaret etti. Bu bize tünelin ucunda ışığın belirdiğini gösteriyor" dedi.17 Mayıs'ta başlatılan kontrollü normalleşme sürecinin bir halkası olarak kapılarını açan AVM'ler, 1 Haziran'a kadar hafta içi her gün 10.00 ve 20.00 saatleri arasında hizmet verecekler. Bu tarihten sonra kademeli olarak hafta sonu da açılmayı beklediklerini söyleyen Altaş, şöyle devam etti: "Beklentimiz ilk önce cumartesi günlerinin açılması ardından pazar günü de açılmak. Ekonominin tüm kademeleri ile normalleşme sürecine geçmesi elbette en büyük arzumuz. Bu noktada hepimize büyük sorumluluklar düşüyor." Altaş, önceki gün en fazla ilgiyi ise gözlükçü, teknoloji ve yapı marketlerinin yanı sıra çocuk giyim mağazalarının gördüğünü söyledi.KAPALI kalınan dönemde vatandaşların ihtiyaç listesi biriktirdiğini söyleyen Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı (BMD) Sinan Öncel ise "Bu nedenle pazartesi mağazalarımız için oldukça hareketli bir gündü. Vatandaş zevk için alışveriş yapmadı. AVM'lerdeki restoran ve kafelerin hizmet vermeyecek olması zevk alışverişi için olumsuzluk teşkil ediyor" değerlendirmesini yaptı. Hükümetin esnafa yönelik desteklerin çok kıymetli olduğunu söyleyen Öncel, şunları kaydetti: "Bu desteklerle esnaf bir nefes alacak. Ancak bizim için özellikle kira konusundaki kalıcı yasal düzenlemeler şart. Bu konudaki bir düzenleme omuzlarımızdaki yükü kaldırır. Her ay mal sahipleri ile yüz yüze gelmek bizler için çok yorucu oluyor. Yasal düzenleme her iki tarafta da psikolojik rahatlama yaratacak."AKİŞ GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür İ. Gökşin Durusoy, "Alışveriş merkezlerine ertelenmiş bir talep ve özlem olduğunu zaten gözlemliyoruz. Yaz aylarının gelmesi, tatil alışverişleri ve kapanma süresince ertelenmiş olan alışveriş taleplerinin kısa sürede hem giriş sayılarımıza hem cirolarımıza olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz" diye konuştu.