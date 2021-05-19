Esnaf destek paketi ve hibe desteği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından merak konusu oldu. Erdoğan, esnaf ve sanatkarların 1. grup ve 2. grup olarak ayrıldığını belirtirken bir defaya mahsus olmak üzere 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi yapılacağını bildirdi. Bu son dakika gelişmesinin ardından esnaf destek paketi detayları merak konusu oldu.

HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU 2021 NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hibe desteği programı ile esnafların 1. grup ve 2. grup olarak ayrıldığını belirtti. 1. grup ve 2. grupta yer alan esnafları açıklayan Erdoğan, ilk gruba 5000 TL, ikinci gruba ise 3000 TL hibe desteği ödemesi yapılacağını söyledi. Esnaf destek paketi ve hibe ödemesi detayları yavaş yavaş netli kazanmaya başladı.

İşte, e-Devlet hibe desteği başvurusu ekranı ve esnaf destek paketi şartları...