SON DAKİKA: BES sisteminde yeni dönem başlıyor! TBMM'den geçti

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 18 yaş altına bireysel emeklilik düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Artık aileler çocukları adına sistemde birikim yapabilecek. Yaklaşık 2.4 milyon çocuğun sisteme girmesi ve kumbarasında 32 milyar lira birikim hedefleniyor.
1 OCAK'TAN İTİBAREN BAŞLIYOR
AK Parti milletvekillerinin imzasıyla hazırlanan yasa teklifiyle Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni dönem başlıyor. Ebeveynler, dernek, vakıf, sandıklar 1 Ocak 2021 itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki birikimlerini, 31 Aralık 2023'e kadar kısmen veya tamamen sisteme aktarabilecek. Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Milletvekili İsmail Güneş düzenlemelerin ayrıntılarına ilişkin bilgi verdi. BES'in bugün itibariyle 12 milyon 600 bin katılımcı ve 174 milyar lira ekonomik büyüklüğe ulaştığını belirten Güneş, "Bu yasayla 23 milyon olan 18 yaş altı genç ve çocuklarımıza sisteme geçebilme imkânı getiriyor. On yılda 2.4 milyon çocuğumuzun sisteme girmesini ve 32 milyar liralık bir gelir olmasını tahmin ediyoruz" dedi.
"VAKIF, SANDIKLAR BES'E GEÇMEK İSTİYOR"
Yasal düzenlemeyle 50 vakıf ve sandıktaki 300 bin üyeye BES'e geçiş imkanı sunulduğunu ifade eden Güneş, "On yıllık sürede 20 vakıf ve sandıktan 21 bin 760 üye geçiş yaptı ve 2.1 milyar lira birikim sağladı. Bu sandık, vakıfların ekonomik büyüklüğü 40 milyar lira, 2023 sonuna kadar 10 milyarlık aktarım bekliyoruz. Buradaki talep vakıf, sandıklardan geliyor. Birikimlerini BES'te daha rantabl değerlendirileceğini düşünerek geçmek istiyorlar" diye konuştu.
GELİR VERGİSİ MUAFİYETİ GELDİ
Sisteme aktarılan tutarlar gelir vergisinden muaf olacak. Bu kapsamda aktarım yapan üyeler, aktarım tarihinden itibaren 3 yıl içinde maluliyet ve ölüm haricindeki bir nedenle sistemden ayrılamayacak. Aktarım yapan üyelerin sistemde kazanacakları süre, yaşa ilişkin esaslar Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca belirlenecek. Sisteme aktarılan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince daha önce gider kaydedilmemişse, aktarıldığı yılın ticari kazancının tespitinde dikkate alınacak.
GİRİŞ AİDATI KESİNTİSİ OLMAYACAK
Aktarımın amacıyla gerçekleştirilen taşınmaz, iştirak hissesi satışından doğacak kazancın, bu kapsamda aktarılan kısma isabet eden tutarı kurumlar vergisinden müstesna olacak. Bu işlemler her türlü harçtan, düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna olacak. Emeklilik sözleşmesi akdetmiş olan katılımcılardan, aktarıma ilişkin olarak giriş aidatı dâhil herhangi bir kesinti yapılmayacak.
TURİZM SEKTÖRÜNE DESTEK
Yasa teklifine eklenen madde ile Covid-19'un olumsuz etkilerinin devam etmesi nedeniyle turizm sektörün desteklenmesi için düzenleme yapıldı. 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 arasındaki dönemde hazine taşınmazlarının izinsiz kullanımından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri başvuru şartı aranmaksızın 30 Kasım 2022 tarihine kadar ertelendi. Siyasi partilerin Anayasa Mahkemesi'ne verdiği kesin hesaplarda geçen 100 milyon lira ifadesi de bin 500 lira olarak değiştirildi. Siyasi partilerin genel başkanları, bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının onaylı birer örneğini Haziran sonuna kadar Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'a vermek zorunda olacak. Aynı hesap döneminde edinilen taşınmaz, değeri bin beş yüz lirayı aşan taşınır malların, menkul kıymetlerin edinim tarihleri, şekilleri de bildirilecek.