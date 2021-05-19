Thodex’te iki kritik isim yakalandı

Binlerce kişiyi mağdur ederek yurtdışına kaçan Thodex'in patronu Faruk Fatih Özer bir aydır aranıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Thodex soruşturması kapsamında yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer de aranan şüphelilerdendi. Thodex şirketinin finans departmanında çalışanı firari şüpheli Rana Azap ve şirketinin yazılımcısı Oral Çınar yakalandı. Azap ve Çınar'ın soruşturmada adı geçen 3 kritik isimden ikisi olduğu belirtildi. Thodex soruşturmasında asıl şüpheli şirketin sahibi Fatih Faruk Özer yurtdışına kaçtığı 21 Nisan'dan bu yana henüz yakalanamadı. Soruşturma kapsamında Özer'in kardeşleri ve Thodex'te sorumlu yöneticiler ile şirket çalışanları şüpheli olarak ifade vermişti.