Türkiye iç hat uçuşlarını en çok arttıran ülke oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre Türkiye kademeli normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte 18 Mayıs'ta Avrupa'da iç hat uçuşlarını en çok arttıran ülke oldu. Türkiye genelindeki iç hat uçuşlarına iki hafta öncesine göre 464 yeni uçuş eklenirken artış oranı yüzde 267 olarak gerçekleşti.





Koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan'da başlayan 17 günlük tam kapanma döneminde şehirlerarası yolculuklara izin zorunluluğu getirilmesi nedeniyle tarifeli iç hat uçuşlarında düşüş yaşanmış, 17 Mayıs Pazartesi günü kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte ise uçuşlarda yeniden artış başlamıştı.



Bu kapsamda Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL), 18 Mayıs Salı gününe ait iç hat uçuş verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye salı günü iki hafta öncesine oranla iç hat uçuşlarına 464 yeni uçuş eklenirken artış oranı yüzde 267 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında iç hat uçuşlarını en çok arttıran ülke oldu.

İç hat uçuş sayısı bakımında aynı gün Fransa 911 uçuşla birinci, Norveç 733 uçuşla ikinci, İspanya 715 uçuşla üçüncü, 638 uçuşla Türkiye ise dördüncü sırada yer aldı.