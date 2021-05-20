Bakan Kurum duyurdu: Türkiye dünya üçüncüsü oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Çevre yatırımlarımıza verdiğimiz önem neticesinde denizlerimizin su kalitesini koruyor ve her yıl daha da iyileştiriyoruz. Bu sayede temiz denizlerin göstergesi olan Mavi Bayraklı plajlarımızın sayısı hızla artıyor" dedi.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

7/24 TAKİP EDİYORUZ

Sıfır Atık Mavi ile 85 bin ton deniz çöpü topladık. 163 atık kabul tesisimiz ile atığı alınmamış tek bir gemi dahi bırakmıyoruz. Atık Takip sistemlerimizle gemileri 7/24 takip ediyoruz. Olası kirlilik ve kazalara 364 kıyı tesisinden anında müdahale ediyoruz.

HEDEFİMİZ DÜNYA BİRİNCİLİĞİ

Tüm bu çalışmalarımızın karşılığını bugün bir kez daha almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ülkemiz 2021 yılında 519 Mavi Bayraklı plajı ile dünya üçüncüsü oldu. 2023 yılı hedefimiz ise dünya birinciliği.