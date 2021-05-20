Nişantaşı’na ‘sağlıklı ev’ler geliyor

DAP Yapı, sağlıklı ev konseptini Çekmeköy'den sonra Nişantaşı'na da taşıyor. 60 bin metrekare koru alanına komşu olarak hayata geçirilecek proje, Amerikan Hastanesi ile Ihlamur Kasrı arasında yer alıyor. Proje için ön talep toplamaya başladıklarını söyleyen DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Nişantaşı Osmanlı'dan bugüne önce saray eşrafının, sonrasında Avrupa'yla iş yapan tüccarların, daha sonra da Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü olarak sanatın, modanın, lüksün merkezi konumunda olmuştur" diye konuştu.Ziya Yılmaz, şöyle devam etti: "Sayısız kitap, film ve belgesele konu olan Nişantaşı'na layık, sadece Türkiye'de değil dünyada da parmakla gösterilecek bir proje geliştiriyoruz. DAP Yapı'nın yenilikçi vizyonuyla Emlak Konut güvencesinin birleşimi olan bu proje; iki kıtayı birbirine bağlayan dünya başkenti İstanbul'umuzun gözbebeği Nişantaşı'nda, 50 yıl sonra bile değerine değer katacak bir eser olacak."Bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 sürecini, gayrimenkul sektörü açısından deprem gibi bir mihenk taşı olarak gördüklerine dikkat çeken Yılmaz, "Nasıl deprem öncesi ve sonrası vardı, artık salgın öncesi ve sonrası olacak. 58 bin 300 Çekmeköy, 18 bin 300 kişide Nişantaşı için hedef kitlenin fikrini alıp sağlık kurulunu oluşturduk ve sağlık kurulunun da görüşlerini alarak insanların nasıl yaşaması gerektiğini sorarak tasarladık, düşündük ve ardından dünyada bir ilk olan Sağlıklı Evler konseptimizi geliştirdik" ifadelerini kullandı.NİŞANTAŞI projesini de bu konsept çerçevesinde şekillendirdiklerini belirten Ziya Yılmaz, sağlıklı ev kriterlerini ise şöyle sıraladı:1- Birincisi yüksek katlı olmayacak.İhtiyaç duyulduğu anda yürüyerek çıkılabilecek yükseklikteki evlere sağlıklı ev diyoruz.2- İkincisi balkon, teras ve bahçe... Sağlıklı evler bahçe, yoksa teras, teras da veremiyorsanız kesinlikle geniş balkona sahip olmalı. Nişantaşı projemizi, tamamen bir 'villa bahçe' ve kişiye özel detayların düşünüldüğü 'lüks tekne' mantığıyla tasarladık.3- Üçüncüsü ise orman, koru ve yeşil alan... Yapılan çalışmalar gösteriyor yeşillikler içinde yapılan spor aktiviteleri kronik hastalıklara da iyi geliyor. Biz bu anlamda tamamen 'orman içi' mantığıyla Nişantaşı'nın en yeşil projesini hayata geçiriyoruz.4- Dördüncüsü ise havalandırma sistemi... Bu açıdan bakıldığında 'Sağlıklı Ev' dediğinizde, her dairenin havalandırma sisteminin korona sürecindeki sağlık kriterlerine uygun olarak tasarlanması ve kesinlikle birbirinden 'bağımsız' olması ve doğal havalandırma olması gerekiyor.5- Beşinci ve son kriter ise en son deprem yönetmeliğine göre inşa ediliyor olması...NİŞANTAŞI projesindeki bağımsız bölüm sayısı da az tutuldu. Kat yüksekliği 5 ila 10 kat arasında sınırlandırıldı. Konutlardaki tavan yüksekliği ise minimum 4 metre olarak planlandı. DAP Yapı, bahçe villa konseptini de Nişantaşı'nda bir ilk olarak sunacak.