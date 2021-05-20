Son dakika... Bakan Soylu'dan flaş sözler: Türkiye tarihinde bir ilk...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olan 'Bataklık'ta sona gelindi. 113 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 30 milyon dolar ile tonlarca uyuşturucu ele geçirildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olan ve 9 ülke ile ortaklaşa gerçekleştirilen 'Bataklık Operasyon'u hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ve uyuşturucu gelirlerinin engellenmesini hedeflediklerini açıklamıştı. Bu operasyon 9 ülkeyle bağlantılı gerçekleştirildi. Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya, Şili, Ekvador, Peru ve Brezilya ile bağlantılı gerçekleştirildi. Türkiye'de 11 ilde yapıldı" ifadelerini kullanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Bataklık' operasyonunda aralarında uyuşturucu baronları Nejat Daş, Çetin Gören ile bir emniyet müdürünün de bulunduğu 26'sı tutuklu 113 şüpheli hakkında iddianame aşamasına gelindi.

UYUŞTURUCU TAŞIYAN GEMİLER TESPİT EDİLDİ

'Bataklık' operasyonu kapsamında farklı zamanlarda uluslararası sularda uyuşturucu taşıyan gemilerde tonlarca uyuşturucu ele geçirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin suçtan elde ettiği tespit edilen yaklaşık 30 milyon dolara el konuldu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda N.K., U.Ş, ve M.Ö.'nün suç geliri tespit edilemediği için el konulan paralarının geri iade edildiği belirtildi.