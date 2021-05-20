Son dakika... Bakan Soylu'dan flaş sözler: Türkiye tarihinde bir ilk...

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda düzenlenen '109'uncu Dönem Kaymakam Adayları Uyum Kursu'na katıldı.Süleyman Soylu, "Terörle mücadelede dünyaya ders veriyoruz. Tüm terör örgütlerini sahada baskıladık. PKK'nın içeride aktif silahlı eleman sayısı 260'tı, dün gelen haberlerle 256 oldu" dedi.
Soylu, güvenliğin Türkiye'nin en önemli alt yapı yatırımlarından birisi olduğunu, alt yapı yatırımlarının standarda ulaşması için mücadele ortaya konduğunu söyledi. Bakan Soylu, valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde kurulan Açık Kapı biriminin vatandaşlara rehberlik ettiğini, emniyet ve jandarmada oluşturulan 'Güven Masası'nın da vatandaşla devletin merhametli, şefkatli yüzünü buluşturduğunu belirtti.
ŞU ANDA 278'E ÇEKİLDİ
Bakan Soylu, terör, uyuşturucu ve organize suçlar başta olmak üzere birçok alanda mücadeleler verdiklerini kaydederek, trafikte son 10 yılda 100 bin kişi başına düşen can kaybının 13,4'ten 5,8'e gerilediğini anımsattı. Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin, "Narkotik alanında birileri birtakım yorumlar yapıyor, organize suç çetelerinin ağzıyla konuşuyorlar. Özellikle 15 Temmuz sonrasında büyük mücadele ortaya koyduk, ciddi sıçrama yakaladık. 2017'de 941'le rekor seviyeye çıkan madde bağlantılı ölümler, ciddi bir saha baskısıyla şu anda 278'e çekildi" ifadesini kullandı. Bakan Soylu, geçmişte camilerin, okulların etrafında uyuşturucu satıldığını, bunlara müdahale edilerek haftada ortalama yaklaşık 4 bin 500 gözaltı yapıldığını kaydetti.
"ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ ALMAYA BAŞLADIK'
Soylu, terör örgütü PKK'nın Avrupa uyuşturucu ticaretini elinde tuttuğu, Avrupa ülkelerinin uyuşturucu yakalamasında Türkiye kadar performans gösteremediğini söyleyerek, şöyle konuştu:
TÜRKİYE TARİHİNDE BİR İLK
"Türkiye tarihinin ilk uyuşturucu suç gelirleri operasyonunu yaptık, böyle bir operasyon yoktu. Şu an ulaştığımız büyüklük 2 milyar lira civarındadır. Operasyon sürdüğü için sayı bunun daha üstüne çıkacaktır, artmaya devam edecektir. Bir yandan terörle mücadelede dünyaya ders veriyoruz. Tüm terör örgütlerini sahada baskıladık. PKK'nın içeride aktif silahlı eleman sayısı 260'tı, dün gelen haberlerle 256 oldu. Özellikle son zamanlarda çok üst düzey yöneticileri almaya başladık. Çünkü çember giderek daralmaktadır."
Bakan Soylu, Kandil'in siyasi uzantılarına ve bağlantılarına, "Bize kaymakamlar, valiler lazım, bürokraside adamlar lazım, geliyoruz" dediğini, bunun gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını belirtti. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 400 kaymakam alındığını anımsatan Soylu, mülki idare teşkilatının yaklaşık üçte birinin yenilendiğini kaydetti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olan 'Bataklık'ta sona gelindi. 113 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 30 milyon dolar ile tonlarca uyuşturucu ele geçirildi.
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olan ve 9 ülke ile ortaklaşa gerçekleştirilen 'Bataklık Operasyon'u hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ve uyuşturucu gelirlerinin engellenmesini hedeflediklerini açıklamıştı. Bu operasyon 9 ülkeyle bağlantılı gerçekleştirildi. Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya, Şili, Ekvador, Peru ve Brezilya ile bağlantılı gerçekleştirildi. Türkiye'de 11 ilde yapıldı" ifadelerini kullanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Bataklık' operasyonunda aralarında uyuşturucu baronları Nejat Daş, Çetin Gören ile bir emniyet müdürünün de bulunduğu 26'sı tutuklu 113 şüpheli hakkında iddianame aşamasına gelindi.
UYUŞTURUCU TAŞIYAN GEMİLER TESPİT EDİLDİ
'Bataklık' operasyonu kapsamında farklı zamanlarda uluslararası sularda uyuşturucu taşıyan gemilerde tonlarca uyuşturucu ele geçirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin suçtan elde ettiği tespit edilen yaklaşık 30 milyon dolara el konuldu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda N.K., U.Ş, ve M.Ö.'nün suç geliri tespit edilemediği için el konulan paralarının geri iade edildiği belirtildi.
TÜRKİYE'NİN KARA LİSTEYE GİRMESİNE ENGEL OLUNDU
Nejat Daş'ın şirketine kayıtlı bir geminin 3 defa ismi değiştirilerek 'Arıkan Dadaylı', 'Martı N', ve 'Sibel D' adının verildiği, 2016'da İspanya açıklarında yapılan baskında 20 ton Fas haşhaşı ele geçirildiği kaydedildi. Daş'ın şirketine ait bir başka gemi olan 'Crown Opal'de uluslararası sularda yapılan operasyonda muz kasaları arasına gizlenmiş 1 ton 800 kilo kokain maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında uyuşturucu baronlarının ilişkide olduğu ve uyuşturucu ticaretini yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu kişiler ülkelerine bildirildi. Türkiye'nin uyuşturucu ticareti konusunda kara listeye girmesine engel olduğu ve gri kategoride kaldığı değerlendirilirken, savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen 113 şüpheliden 26'sı tutuklandı. Sone gelinen operasyonda şüpheliler hakkında iddianame düzenlenme aşamasına gelindi.