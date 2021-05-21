10 bin kişi ev borcunu sıfırladı

Çevreve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik 21 Nisan'da başlattığı indirim kampanyasına vatandaştan yoğun talep geldi. Üç haftada kampanyadan 9 bin 604 kişi yararlandı. Kampanya katılan vatandaşların 8 bin 756'sı bütün borçlarını kapıp, tapularını aldı.Kampanyaya, bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da başvurabiliyor. Bu vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanıyor. Bu kapsamda borcunun tamamını kapatamayan 848 konut ve işyeri alıcısı da yaptıkları peşin ödemelerle yüzde 20 indirimden yararlandı. Bugüne kadar kampanyadan yararlananların yüzde 95'i borçlarını banka kredisi kullanmadan kişisel tasarrufları ile kapattı.Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 28 Mayıs tarihine kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak. İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve işyeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.KAMPANYADAN, TOKİ tarafından satışları 2019 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2019 yılı sonu itibarıyla başlamış olan konut ve işyeri alıcıları yararlanabiliyor. Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olanlar ise faydalanamıyor.