En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç para olacak soruları milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Türkiye'de milyonlarca emekli Temmuz ayında yapılacak zam miktarı için geri sayıma başladı. Bilindiği üzere emekliler her yıl 2 defa maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam miktarında ise enflasyon rakamları belirleyici etken oluyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon oranı açıklanırken, emekli Temmuz zammı için sadece iki adım kaldı. Peki, emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte emekliye yapılacak zam miktarı ile ilgili detaylar;

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR?

Beklenti anketine göre zam oranı yüzde 7.66 çıkacak. Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaşın esnaf emeklileri için 2 bin 155 lira olabileceği ifade ediliyor. İşte SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ile ilgili tüm detaylar;