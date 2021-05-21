Müjdeyi Bakan Kurum verdi: Dev meydan 2022 sonunda açılacak

Osmangazi Belediyesi'nin en büyük projelerinden olan Osmangazi Meydanı inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bursa'da bir dizi açılışın ardından Osmangazi Meydanı'na gelerek incelemelerde bulundu. 17 Bin metrekarenin üzerinde dev bir meydan inşaatının devam ettiğini belirten Bakan Kurum yaptığı açıklamalarda, "Osmangazi ilçemizi bölen ulaşım aksı üzerinden de bir yaya köprüsü ile alt taraftaki mahallemizde yukardaki mahallemiz ile şehri birleştirmiş olacak. Bu kapsamda proje çok önemli. 2022 yılının sonunda tamamlanacak ve Bursa'mıza hizmet edecek. Silüeti ile hiçbir şekilde ticareti bir kaygı gözetmeksizin tamamen sosyal olarak şehrin ihtiyaçlarını giderecek projemizi Osmangazi Belediyemiz yürütüyor. Az önce proje ile birlikte değerlendirdik. Yol açısından yapılması gerekenler için Başkanımız adımlar atacak. Yola güzel bir şekilde bağlantısıyla havuzlarıyla, yeşil alanlarıyla, hem altında hem de üstünde bir meydan olacak. Bu meydanları birbirine bağlayan ulaşım güzergahları, üstünde de vatandaşlarımızın dinlendiği alanları ile kompleks bir proje olarak hayata geçireceğiz. Tüm Bursa ve Osmangazi'mize hayırlı olsun. Emeği geçen başta Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar olmak üzere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, Bakanlarımıza, Bursa Milletvekillerimize teşekkür ediyorum" dedi.