Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldı! Projede yüzde 87 tamamlandı

Çift tüp uzunluğu 29 kilometre olacak projede, her iki tüpte de 12 bin 500'er metre olmak üzere toplamda 25 bin metrelik kazı işi tamamlandı.

Kazı işleminin yüzde 87'si tamamlanan tünelde, beton kaplama imalatının da yüzde 65'lik kısmı tamamlanarak 19 kilometre geçildi.

Yeni Zigana Tüneli'nde tek tüpte ışığın görünmesine ise son 2 kilometre kaldı.

Proje kapsamında ayrıca Türkiye'de ve Avrupa'da ilk defa kara yolu tünellerinde uygulanacak ve havalandırma sistemlerinin bir parçası olan 3 noktada 6 havalandırma şaft yapı çalışmalarında ise 880 metre geçildi.