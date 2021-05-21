Yatırımcıların Türkiye’ye ilgisi katlanarak artıyor

Türkiye girişim ekosistemine yabancı ve yerli yatırımcıların ilgisi artarak devam ediyor. Girişim ekosistemi yatırım rakamlarını aylık raporlarıyla analiz eden Startups.Watch verilerine göre 2020 yılının ilk 4 ayında 73, bir sonraki yıl 2021'de 161 melek yatırımcı, kurumsal girişim sermayesi yatırımcısı ve girişim sermayesi şirketi Türkiye'de yatırım yaptı. Yatırımlarda oyun, finans teknolojisi ve bulut teknoloji yatırımlarda baş rolü oynadı. Konuyu değerlendiren Startups. Watch kurucusu Serkan Ünsal, özellikle Peak'in 1.6 milyar dolar değerlemeyle unicorn olması, Rollic'in 20 ayda 180 milyon dolara satılması sonrası yatırımcıların da iştahı artırdığını söyledi.Yüksek getiri elde etmek isteyen, alternatif yatırım araçları arayan bir çok beyaz yakanın melek yatırımcı olmaya başladığını aktaran Serkan Ünsal, "İstatistik olarak bakarsak 2020 ilk 4 ayında Türkiye'deki girişimlere 73 farklı yatırımcı yatırım yapmış, 2021 ilk 4 ayında ise bu sayı 161'e çıkmış. Yani yatırımcı tarafındaki çeşitlilik 1 senede yüzde 120 artmış. Üstelik bu sayılara kitlesel fonlamaya dahil olan bireysel yatırımcılar dahil değil" diye konuştu. Kitlesel fonlamanın yaygınlaşmasıyla beyaz yakaların daha da çok yatırımcı kimliğine bürüneceğini aktaran Ünsal, şunları anlattı: "Bu da girişimciler için seçeneklerin ciddi şekilde artacağı anlamına geliyor. Tabi bu her yatırım arayan girişim, yatırım bulacak anlamına gelmiyor. Yine büyüme potansiyeli yüksek olan girişimler yatırım alacak. O nedenle büyüme formülünü bulmak oldukça önemli. Büyümeyi başarabilen girişimleri artık bir çok finansman kaynağı bekliyor diyebiliriz."