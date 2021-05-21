Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Akbank, Garanti, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Yapıkredi ve diğer bankalar müşterilerine sundukları düşük faizli kredi faiz oranları içeren kampanyaları ile büyük ilgi görüyor. Özellikle kamu bankaları pandemi sürecinden etkilenen esnaflara avantajlı kredi paketleri sunuyor. İşte Akbank, Garanti, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Yapıkredi ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları…
HALKBANK
İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,
Taşıt Kredilerinde %1,54'den,
Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.
VAKIFBANK
Taşıt kredisi: %1.50'den
Bayram İhtiyaç kredisi %1.51'den
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.
ZİRAAT BANKASI
Tüketici kredisi: %1.51'den
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56
Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla
AKBANK
Kredi tutarı: 100 bin lira
Faiz: 1.39
Vade: 60 ay
Aylık taksit: 2468 lira
Toplam geri ödeme: 149.753 lira
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Kredi tutarı: 100 bin lira
Faiz: 1.45
Vade: 60 ay
Aylık taksit: 2506 lira
Toplam geri ödeme: 152.206 lira