Diyarbakır Havalimanı 30 gün kapatılıyor

Diyarbakır Havalimanı ve 8. Ana Jet Üs Komutanlığı ana pisti bakım ve onarıma alınıyor. Diyarbakır Valiliği konuya ilişkin açıklamada bulunarak 30 gün süreyle kentte uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Diyarbakır Havalimanı ana pisti artan sivil ve askeri uçuşlar nedeniyle meydana gelen bozulmaların onarımı için 24 Mayıs 2021 tarihinde tüm uçuşlara kapatılacaktır. Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı ve Ulaştırma bakanlığı ile gereken koordinasyon sağlanmıştır. Bu onarımın 30 gün içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Bu süre zarfında herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için sivil uçuşlar çevre havalimanları olan Batman ve Mardin Havalimanlarına yönlendirilecektir. 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında bulunan unsurlarımız da görevlerin aksamaması için 20 Mayıs 2021 tarihinden itibaren farklı meydanlara intikal ederek görevlerine devam edecektir."