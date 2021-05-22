KOBİ’lerde finansal teknoloji kullanımı arttı

Türkiye'nin lider Fintech şirketlerinden Paynet, TÜRKONFED iş birliğiyle "KOBİ'lerin Dijital ve Finansal Karnesi" araştırmasını gerçekleştirdi. Paynet CEO'su Serkan Çelik, araştırmada dijitalleşen KOBİ'lerin finansal anlamda da güçlendiğine dikkat çekiyor. Çelik, "KOBİ'lerin mevcudu korumaya odaklandıkları bu dönemde finansal teknolojileri kullanmadaki temel motivasyonu yeni müşteri talepleri ve nakit yönetimi. KOBİ'lerin nakit akışı yönetimlerini dijitalleştirmeye devam edeceğiz" diyor. Çelik şu bilgileri verdi: "Araştırmaya göre finansal olgunluk düzeyi üst grupta yer alan şirketlerin yüzde 47,5'inin dijital olgunluğu da üst seviyede yer alırken, finansal olgunluğu alt kategoride olup dijital olgunluğu üst seviyede olan şirketlerin oranı yüzde 3,2'te kalıyor. Yani dijitalleşen KOBİ'ler finansal olarak da güçleniyor. Pandemi sürecinin KOBİ'lerde dijital dönüşümü hem hızlandıran hem de bu alanda yapılacak yatırımları engelleyen bir gelişme olarak görülmesi bir diğer çarpıcı sonuç. Öte yandan araştırmaya katılan KOBİ'lerin yüzde 60'a yakınının pandemide cirolarında yüzde 40'a varan kayıplar yaşadıklarını görüyoruz. Bunu KOBİ'lerin son 3 yılda en fazla gerçekleştirdikleri ilk 3 finansal aktivitenin yüzde 60,2 ile sigorta, yüzde 57,9 ile ödeme planı ve yüzde 57,5 ile nakit yönetimi ve sürekliliği oluşturma olduğu gerçeğiyle okuduğumuzda tablo ağırlaşıyor. Yatırımların da yüzde 56,2 ile dördüncü sırada gerçekleştirilen finansal aktivite olması, KOBİ'lerin büyümeden çok mevcudu korumaya odaklandıklarını gösteriyor."