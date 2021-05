Patentin zirvesine medikal teknolojiler yerleşti

Pandemi Türkiye'nin teknoloji rotasını da değiştirdi. 38 yıldır Türkiye'de fikri ve sınai mülkiyet hakları alanında sektör liderliğini koruyan Destek Patent, Patenteffect tarafından hazırlanan "Türkiye'nin 2020 yılı Patent Raporu"nu değerlendirdi. 1995-2020 yılları arasında yapılan toplam patent başvurularında, coğrafi bölgelerin performansları incelendiğinde Marmara Bölgesi ilk sırada yer almaktadır. Marmara'yı %18,34 oran ile İç Anadolu Bölgesi izlemektedir. Ancak bölgedeki şehir başına düşen patent başvuru sayısına bakıldığında, Ege Bölgesi'nin ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. 1995-2020 yılları arasında 7 bölgeden yapılan patent başvurularının patent sınıfları (IPC) incelenmiş ve her bir bölgenin teknoloji kategorisi bakımından yetkin olduğu alanlar ortaya çıkarıldı. Bu analize göre, Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi'nin Veri İşleme Sistemleri üzerine, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinin Medikal Preparatlar, Karadeniz Bölgesi'nin ise Gıda Teknolojileri üzerine yoğunlaştığı görülüyor. Türkiye'de yerleşik olan tüm kurumların/kişilerin yaptıkları patent ve faydalı model başvuruları 20 farklı sektör/ teknoloji kategorisine göre ayrı ayrı analiz edildiğinde, her bir kategoride yer alan patent başvurularının yıllara göre gösterdiği eğilim, patent sahiplerinin yoğunlaştıkları alanların önem derecesi hakkında bilgiler veriliyor. Son 1 yılda (2019-2020) meydana gelen değişime bakıldığında genel olarak azalma eğilimi görülse de Medikal Teknolojiler, Tekstil, Finans ve İlaç kategorilerinde artışların gerçekleştiği tespit edildi. Verileri değerlendiren Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz; "Türkiye olarak gelişmişlik kriterlerinden en güçlüsü patent sayıları olduğu gerçeğini yıllar sonra olsa da fark ettik. Alt teknoloji gurubundaki ürünlerle zengin ülkeler sınıfına girmemizin mümkün olmadığının farkına vardığımız için, son on beş yılda patentlenebilir yenilikler ve buluşlar yapmanın eko sistemini kurmak için önemli adımlar attık. Bu yenilikçi eko sistemde patentlenebilir teknolojiler ve ürünler katma değerin ortaya çıkarıldığı ürünler olunca ürün satışında herhangi bir sorun yaşanmayacaktır elbette. Türkiye'de üretilen bu orta üstü ve yüksek teknolojik ürünlerin miktarını arttırdığımızda ihracat rakamlarımız da hızla artacaktır. Zira salt ürün adeti değil birim değerinin artması da ihracat rakamlarına çok olumlu yansıyacaktır. İşte bu gelişmeler için patent sayılarının hızla artırılmasına ihtiyaç duyulmalıdır. Bu eko sistemde Teknoparklar, Ar-ge merkezleri, üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri ,lise ve orta öğretim kurumları hepsinin birlikte çalıştığı bir üretim modeli bizim hedefimiz olmalıdır. Ülkemizin genç beyinlerinin üreteceği patent sayıları ekonomide yeni bir dinamizm başlatacaktır. Eğitim hayatına devam eden 16 milyon gencimizin üreteceği bu dinamizm, yüksek teknoloji üretiminde güçlü beklentileri oluşturacaktır. Ülkemizi orta gelir tuzağından kurtaracak bu gelişme sektörlerin rekabet gücünü de arttırıp dünyada rekabet üstünlüğü olan bir konuma getirecektir. Pandemi döneminin en çok konuşulan konusu olan dijital dönüşümde, yenilikçi bir anlayışı ortaya koyan patent kültürünün yaygınlaşması ile daha hızlı yol almak mümkün olacaktır. Çünkü patent almak için yeni bir ürün veya yeni bir üretim metodu lazım, dijital dönüşümde de bunların alt yapısını oluşturacak sistemler olduğundan patentlenebilir yenilikler için bir birine ihtiyacı olan bu yapıların birlikte çalıştırılma zorunluluğu ortaya çıkacaktır. Digital teknolojilerin oluşturduğu yeni eko sistemde iş hayatını derinden etkileyen iş modeli değişimleri yaşanacaktır. Tüm bu yeni çalışma alanları ülkemizdeki patentlenebilir ürün ve teknolojilerle patent sayılarını gelişmiş ülkeler seviyesinden daha yukarı çıkaracaktır" dedi.