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Giriş Tarihi: 22.5.2021

Turizm sektörüne 2 milyarlık katkı

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Turizm sektörüne 2 milyarlık katkı
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, kamu arazisi üzerindeki turizm tesislerinin Milli Emlak ve Hazine'ye ödemesi gereken bedellerin bir yıl ertelenmesiyle sektöre 2 milyar liralık destek sağlanacağını söyledi. Bu destekten, Hazine arazileri üzerindeki otel, tatil köyü, günübirlik tesis, golf tesisi gibi turistik işletmeler, marina ve kruvaziyer limanı gibi deniz turizmi tesisleri yararlanıyor.
Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa teklifi kapsamında belgeli yatırımcılar ve işletmecilerin 1 Ocak- 21 Aralık 2021 arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken ödemeler ertelenmiş oldu. Ertelenen ecrimisil bedellerine herhangi bir zam veya faizi uygulaması yapılmayacak.
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Turizm sektörüne 2 milyarlık katkı
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