Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların güncel kredi faiz oranları

Özellikle kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte, kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Koronavirüs salgın sürecinin erken dönemlerinden bu yana ekonomik anlamda olumsuzluklar tüm dünyada etkisini gösteriyor. İhtiyacı olanlar, Akbank, Garanti, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Yapıkredi ve diğer bankaların kredi faiz oranları ilgi görüyor. Bankalar dönemlik olarak müşterilerine sundukları düşük faizli kredi faiz oranları içeren kampanyalar duyuruyor. Buna göre, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar? Aşağıda, bankaların güncel kredi faiz oranları yer alıyor...

