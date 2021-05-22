Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların güncel kredi faiz oranları

Özellikle kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte, kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Koronavirüs salgın sürecinin erken dönemlerinden bu yana ekonomik anlamda olumsuzluklar tüm dünyada etkisini gösteriyor. İhtiyacı olanlar, Akbank, Garanti, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Yapıkredi ve diğer bankaların kredi faiz oranları ilgi görüyor. Bankalar dönemlik olarak müşterilerine sundukları düşük faizli kredi faiz oranları içeren kampanyalar duyuruyor. Buna göre, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar? Aşağıda, bankaların güncel kredi faiz oranları yer alıyor...
HALKBANK
İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,
Taşıt Kredilerinde %1,54'den,
Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.
VAKIFBANK
Taşıt kredisi: %1.50'den
Bayram İhtiyaç kredisi %1.51'den
Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.
ZİRAAT BANKASI
Tüketici kredisi: %1.51'den
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56
Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla
AKBANK
Kredi tutarı: 100 bin lira
Faiz: 1.39
Vade: 60 ay
Aylık taksit: 2468 lira
Toplam geri ödeme: 149.753 lira
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Kredi tutarı: 100 bin lira
Faiz: 1.45
Vade: 60 ay
Aylık taksit: 2506 lira
Toplam geri ödeme: 152.206 lira