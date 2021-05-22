Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların güncel kredi faiz oranları
Giriş Tarihi: 22.5.2021 13:03

, Halkbank, kredi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların güncel kredi faiz oranları

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların güncel kredi faiz oranları

Bankalara ait güncel faiz oranları, kredi çekmek isteyen vatandaşlar tarafından arşatırılıyor. Akbank, , , , Halkbank, Yapıkredi başta olmak üzere bankalar farklı dönemlerde uygun kredi faiz oranı imkanları sunuyor. Bilhassa kamu bankaları salgın sürecinden finansal olarak olumsuz etkilenen esnaflara uygun kredi paketleri sunuyor. Aşağıda, Akbank, Garanti, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Yapıkredi ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları yer almaktadır.

Özellikle kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte, kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Koronavirüs salgın sürecinin erken dönemlerinden bu yana ekonomik anlamda olumsuzluklar tüm dünyada etkisini gösteriyor. İhtiyacı olanlar, Akbank, Garanti, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Yapıkredi ve diğer bankaların kredi faiz oranları ilgi görüyor. Bankalar dönemlik olarak müşterilerine sundukları düşük faizli kredi faiz oranları içeren kampanyalar duyuruyor. Buna göre, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar? Aşağıda, bankaların güncel kredi faiz oranları yer alıyor...

HALKBANK

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

VAKIFBANK

Taşıt kredisi: %1.50'den

Bayram İhtiyaç kredisi %1.51'den

Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: %1.51'den

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

AKBANK

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.39

Vade: 60 ay

Aylık taksit: 2468 lira

Toplam geri ödeme: 149.753 lira

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.45

Vade: 60 ay

Aylık taksit: 2506 lira

Toplam geri ödeme: 152.206 lira

ARKADAŞINA GÖNDER
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların güncel kredi faiz oranları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA