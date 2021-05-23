İyilik hareketine video mesajla destek olun

SPOR ve sağlık teknolojisi girişimlerine yönelik yatırımlarına hızlandırma programları ve melek yatırım fonuyla destek olan Milli Basketbolcu Sinan Güler uzun süredir girişim ekosisteminin yakından tanıdığı bir isim. Güler, yeni başlattığı Ayın İyilik Hareketi'ni şöyle anlattı: "Fideyo ile birlikte daha da iyi hale getirdik. Sistem basit. http://fideyo.com üzerinden sizin için özel birine, özel bir video mesaj gönderiyorum. Buradan elde edilen gelirlerin tümü bir vakfa veya STK'ya bağışlanıyor."Herkesi iyilik ağının parçası olmaya davet eden Sinan Güler yaptığı paylaşımda sözlerine şöyle devam etti: "Herkes iyiliğin bir parçası oluyor. Gelin hep birlikte hiç tanımadığımız ama bize çok benzeyen insanların hayatlarına dokunalım. Mayıs sonuna kadar benden istediğiniz mesajlardan elde edilen gelirler Darüşşafaka Vakfı'na bağışlanacak." Güler yaptığı paylaşımlarda #AyınİyilikHareketi etiketini kullandı.