Rus turistler Türkiye uçuşlarını bekliyor

RUS turistler, yurt dışında en çok ziyaret ettikleri ülkelerden Türkiye ile uçuşların yaz sezonu öncesi tekrar başlatılmasını istiyor. Kovid-19 salgını ve beraberinde uygulamaya konan kısıtlamalardan küresel anlamda en çok etkilenen sektörlerden biri turizm oldu. Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı 2019'da 7 milyonu aşarak rekor kırarken, Rus tatilcilerin sayısı geçen yıl salgının etkisiyle 2 milyon 128 bine geriledi. Türkiye ve Rusya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle iki ülke arasındaki uçuşlar 12 Nisan'da alınan kararla tekrar kısıtlanmıştı. Salgının hafiflemesiyle uçuşların tekrar başlamasına yönelik üst düzey müzakereler 17 Mayıs'ta Moskova'da başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin hava trafiğinin tekrar açılmasıyla ilgili taleplerinin Rusya tarafından olumlu karşılandığını belirterek, "Sadece yerinde gözlemleyip nihai kararı vermek için biraz süre istediler" ifadesini kullanmıştı. Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı Maya Lomidze de 18 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Türkiye ile uçuşların tekrar başlamasına yönelik takvimin ay sonunda belirlenebileceğini aktararak, Rus turistlerin sabırsızlıkla Türkiye'nin haziranda açılmasını beklediğini söylemişti.Moskova sakini Anastasya Semenova, bu yıl Moskova civarında tatil yapmayı planladığını belirterek, "Kısıtlamalar nedeniyle yurt dışına çıkmak mümkün olmayacak" dedi. Türkiye için tatil planları yaptığını anlatan Semenova, "İklimi, eğlenceleri ve bütçe açısından güzel. Kısıtlamaların kaldırılmasını çok isterdim" diye konuştu. Tatili Moskova'da yapmayı planlayan Tatyana Uspenskaya ise daha önce Türkiye'yi ziyaret etmediğini belirterek, "Ayasofya'yı ve Kapalıçarşı'yı ziyaret etmek isterdim. Ancak şu anda Kovid-19 nedeniyle seyahat planlarımı erteledim" dedi.Turizmcilerin, aşı olmasına öncelik verilen meslek grupları arasına alınması sonrası rakamlar netleşti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Tüm turizm çalışanları haziran sonunda aşılanmış olacak. Şu ana kadar 300 bin turizmcimiz aşılandı. Turizmcilerin üçte ikisinin aşılandığını söyleyebiliriz" dedi.