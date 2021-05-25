2.7 milyon ihtiyaç sahibine 277 milyon TL

İhtiyaç sahiplerini rahatlatan açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. Bakan Yanık üç nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 2.7 milyon ihtiyaç sahibine toplamda 277 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı. Bakan Yanık, mayıs ayındaki şartlı eğitim, şartlı sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımları kapsamında yapılan sosyal yardım ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağında olan çocuklar ve 0-6 yaş arasında olan çocuklar ile gebe kadınların gebelikleri, doğumları ve loğusalık dönemleri için ihtiyaç sahibi ailelere 2 aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verildi. Toplam 2.7 milyon ihtiyaç sahibine 273.4 milyon TL ödeme yapılacak. Bakan Yanık, ayrıca kronik hastalığı bulunan 2 bin 30 ihtiyaç sahibine 3.3 milyon TL destekte bulunacaklarını söyledi. Yardım ödemeleri dün itibarıyla başladı. ANKARA