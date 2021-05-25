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Giriş Tarihi: 25.5.2021 10:07 Son Güncelleme: 25.5.2021 10:18

Ticaret Bakanı 'tan 'dan 'ye peynir ithalatı iddialarına yanıt

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan Venezuela'dan Türkiye'ye peynir ithalatı iddialarına yanıt

Ticaret Bakanı , "'dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var. 2020 yılında Venezuela'dan 'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 'Venezuela'dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var' diyerek, "Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim; 2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir." açıklamasında bulundu.

Bakan Mehmet Muş sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

Venezuela'dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var. Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim;

2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan Venezuela'dan Türkiye'ye peynir ithalatı iddialarına yanıt
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