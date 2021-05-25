Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan Venezuela'dan Türkiye'ye peynir ithalatı iddialarına yanıt

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 'Venezuela'dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var' diyerek, "Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim; 2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir." açıklamasında bulundu.
Bakan Mehmet Muş sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:
Venezuela'dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var. Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim;
2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır.
Venezuela'dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) May 25, 2021
Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim;
2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir.
2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır.