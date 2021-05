Banvit iki yılda 46 milyon dolar yatırım yapacak

Beyaz et sektörünün önde gelen firmalarından Banvit BRF, büyüme odaklı yatırımlarını devreye alıyor. Piliç üretim ve ileri işlem tesislerinin üretim kapasitelerini artırmaya yönelik olarak toplam 46 milyon dolar yatırım yapılacağını açıklayan şirket, 2 yıl içerisinde kademeli olarak Bandırma ana üretim kampüsünde yer alan iki üretim tesisinin kapasitelerini artırmayı hedefliyor. Banvit, yatırım tamamlandığında Bandırma piliç üretim tesisinin üretim kapasitesini yaklaşık yüzde 12, kaplamalı ve pişmiş ürünler ile şarküteri ürünlerinin üretildiği Bandırma ileri işlem tesisinin üretim kapasitesini ise yaklaşık yüzde 40 artırmayı hedefliyor. Beyaz et sektöründe 53 yılı geride bırakan Banvit BRF halen 12-13 pazar payına sahip.Yeni yatırımlarıyla birlikte şirketin pazardaki yerini daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini belirten Banvit BRF CEO'su Tolga Gündüz, "Yeni yatırımlarımızla birlikte ürün portföyümüze yeni ürünler eklemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki yıllardaki büyümemizi de ağırlıklı olarak yine inovatif ürünlere odaklanarak sağlamayı planlıyoruz" dedi. Pandeminin beyaz et sektörünün önemli kanallarından olan piknik üzerinde olumsuz etki yaptığını söyleyen Gündüz, "Pandemi kaynaklı yaşanan olumsuzluklara rağmen 2021 yılından çok umuluyuz" değerlendirmesini yaptı. Gündüz, kapasitelerini artırarak yaklaşık 600 kişiye daha iş imkânı sağlamayı ve toplam çalışan sayılarını 6 bine ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.İHRACATTA da ivmenin yukarı yönlü olduğu bilgisini veren Gündüz, "Yeni pazarlara açılmaya gayret ediyoruz. Irak bizim için önemli bir ihracat pazarı" dedi. Kuzey Afrika, Yemen ve Katar gibi pazarlara odaklandıklarını söyleyen Gündüz, "Çin'i de gözlüyoruz" diye konuştu.