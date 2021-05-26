Libya’ya ihracatımız 3 milyar $’ı aşacak

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin(EGD) ev sahipliğinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) işbirliğiyle gerçekleştirilen Ticari Diplomasi Yolculuğu toplantılarının 17'ncisi gerçekleşti. Toplantının bu haftaki konuğu DEİK Türkiye/Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil oldu. Libya'da kurun sabitlenmesi ve Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin göreve gelmesiyle birlikte Türkiye ile olan ticaretin ciddi bir ivme kazandığını belirten Karanfil, nisan ayında ihracatın yüzde 228 arttığını söyledi. İlk dört ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58'lik bir artış yakalandığını anlatan Karanfil, "Nisanda demir-çelik dışı metaller yüzde 230, elektrik-elektronik yüzde 334, halı yüzde 105, hububat yüzde 230, yaş meyve yüzde 278, kuru meyve ihracatı yüzde 140 arttı" dedi. Libya'da göreve gelen geçici hükümetin henüz bütçeyi onaylamadığını anlatan Karanfil, "Asıl hareket bütçe onayından sonra gelecek. Bizim öngörümüz bu yıl sonuna kadar ihracatımız 3 milyar doları aşar" diye konuştu. Libya'daki yeni hükümetin bütçe onayının ardından önceliğinin borçlar olduğunu aktaran Karanfil, "Türk müteahhitlik sektörünün 4 milyar doları bulan ödemelerini yapacaklarını belirtiyorlar. 24 Aralık'a kadar geçici görevde olan bu hükümetin önümüzdeki 6-7 ayda çok iş yapması gerekiyor ki yeni dönemi alabilsinler. Halkı ekonomik anlamda bir refaha kavuşturmak ve temel ihtiyaçları gidermek istiyorlar. Burada Türkiye ile çalışma konusunda çok istekliler. Bütçe sorununu çözdükten sonra hızlı aksiyon alacaklarını düşünüyoruz. Libya bu dönemde Türk iş dünyası için büyük fırsatlar barındırıyor" şeklinde konuştu.Libya'ya kurulması planlanan lojistik üs projesiyle ilgili de bilgi veren Karanfil, "Libya Misurata Free Zone bölgesiyle proje aşaması bitti. Teknik detaylar ve mali veriler masaya yatırılmış durumda" dedi. Süveyş kanalında yaşanan kaza sonrası dünya ticaretinde tıkanma yaşandığını hatırlatan Karanfil, "Buna alternatif ülke Libya. Libya'da yapacağımız lojistik üsle Süveyş Kanalı ve Batı Afrika'ya ulaşım yollarına alternatif, Afrika'nın belki de göbeğine inecek bir pozisyon ve avantaj yakaladık" diye konuştu.