Trafik kazalarında fırsatçılar vatandaşı ‘yolda’ bıraktı





Bu durum yıllardır 'Türkiye'nin gidecek çok ciddi bir potansiyeli var' sözleri ile dile getirilir. Hem yerli firmalar hem de yabancı firmaların sigortacılık sektörüne olan ilgisinin ve Türkiye'ye yatırım yapmasının temel nedeni de bu. Ancak hem yabancı yatırım hem de yerli sermaye için gereken bir diğer önemli konu da 'öngörülebilir' olmak. Sektöre yatırım yapan firmalar standartların ve kuralların belli olmasını ister ve kısa ve orta vadede planını da buna göre yapar. İşte çok konuşulan ve 24 milyon araç sahibini ilgilendiren trafik sigortası düzenlemesi de bu açıdan kritikti ve deyim yerindeyse yolda kaldı.