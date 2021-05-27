Deri sektörü 1 Haziran’a odaklandı

TürkiyeDeri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen, Rusya'dan Türkiye'ye olan uçuşların ne zaman açılacağı ile ilgili belirsizliğin bir an önce giderilmesi gerektiğini söyledi. Gözmen, "Bu durum sadece turizme değil, iki ülke arasında uzun yıllara dayanan ticari ilişkilere de zarar veriyor. Bu belirsizlik en geç 1 Haziran'da sona ermeli" dedi. Ülkemizin salgınla ilgili almış olduğu tedbirlerin meyvelerini verdiğini belirten Gözmen, vaka sayılarındaki ciddi düşüş ve halkın gayretiyle salgının önemli ölçüde kontrol altına alındığını kaydetti. "Devlet yetkililerimizin kısa süre önce Moskova'da gerçekleştirdiği temasların kısa süre içerisinde sonuç vereceğini temenni ediyorum" diyen Gözmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Söz konusu durum turizmle birlikte ticari ilişkilerimize ciddi zarar veriyor. İhracatçı sektörlerimiz her yıl Rus ithalatçıların ana paydaşı olduğu büyük etkinlikler düzenliyor. Rusya'daki turizm bölgeleri yerli turistlere hizmet vermek istiyor. Bu son derece doğal bir durum ancak küresel ticarette denge unsurunu göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. Geçen yılın aralık ayında Rusya'daki günlük vaka sayıları yaklaşık 30 bin civarında iken herhangi bir seyahat kısıtlaması söz konusu değildi. Her iki ülkenin turizm ve ticari ilişkileri özelinde karşılıklı olarak daha fazla yara almaması ve belirsizliğin bir an önce ortadan kalkması için bizler elimizden gelenin fazlasını yapmaya bugünden hazırız."