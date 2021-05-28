Axa Sigorta 2 yılda 25 bin genci geleceğe hazırladı

GENÇ yetenekleri desteklemek için attığı adımlar spordan inovasyona kadar geniş bir yelpazeye yayılan Axa Sigorta, geride bıraktığımız iki yılda Türkiye'nin dört bir yanından 20'yi aşkın üniversitede 25 bin gence ulaşma fırsatı yakaladı. Genç yetenekleri keşfetmek, gençlerle diyalog içerisinde olmak, onların ihtiyaçlarını anlamak ve kendini gençlere tanıtmak için üniversitelerin kariyer fuarlarına dinamik katılım sağlayan Axa Sigorta'nın üst düzey yöneticileri dijital dönüşüm, finans, girişimcilik, sigortacılık ve liderlik temaları etrafında düzenli olarak gençlerle bir araya gelerek deneyimlerini aktardı. 9 Eylül Üniversitesi Gelişim Zirvesi'nde ve lider mezunlardan biri olarak katıldığı İTÜ Different Future Summit ve İTÜ Mezun Arılarla Soru Cevap etkinliklerinde Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, yoğun ilgi gören etkinliklerde meslek hayatındaki deneyimleri paylaşırken üniversiteli gençlerin sorularını da yanıtladı. Ölken ayrıca Sabancı Üniversitesi Tea Talks with CEOs etkinliğinde gençlerle hem sigortacılığın geleceği hem de Axa'nın iklim krizi konusundaki duruşu üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Yavuz Ölken, Axa Sigorta Hukuk ve Uyum Direktörü Onur Koçkar ile birlikte de KTO Karatay Üniversitesi Paraşüt Kariyer Fuarı'nda kendi başarı hikayelerini paylaşarak gençlere ilham verdi. Axa Sigorta'nın platin sponsoru olduğu ODTÜ Online Gelişim Zirvesi'nde ise şirketin İcra Kurulu Üyeleri Sanem Çıngay ve Tuba Karataş Arıcan kariyer yolculuğunu paylaşarak gençlere gelecekleri için yol gösterdi. Axa Sigorta ana sponsorluğunda gerçekleşen Galatasaray Üniversitesi CaseCamp Zirvesi'nde Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı Firuzan İşcan gençlerle bir araya gelirken 25 yetenekli öğrencinin katılımı ile pazarlama vaka çalışmaları gerçekleştirildi. İşcan ayrıca Marmara Üniversitesi Dijital Dönüşüm Zirvesi'nde de Axa Sigorta'nın dijital dönüşüm yolculuğunu gençlere aktardı.